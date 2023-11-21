隆重推出 OnePlus AI 音乐工作室：释放你的音乐创造力

中国著名智能手机制造商一加最近推出了突破性的人工智能音乐工作室。 这一创新工具使用户能够轻松创作自己的歌曲，为非凡的音乐梦想打开大门。 凭借其尖端技术，AI 音乐工作室可让您创作令人着迷的歌词，将其与 AI 生成的节拍无缝融合，并通过视觉上迷人的音乐视频观看您的创作 - 一切尽在您的掌控之中。

传统音乐创作的时代已经一去不复返了。 OnePlus AI Music Studio 将人工智能的力量与您的艺术视野相结合。 您不再需要拥有 OnePlus 设备即可访问此特殊功能，因为印度和非印度用户都可以使用该功能。

那么，如何制作自己的音乐视频呢？ 这是一个简单直观的过程。 首先使用您的电子邮件地址进行注册，然后按照以下步骤深入探索音乐表达之旅：

1. 单击“创建音乐”，然后选择您喜欢的流派（说唱、嘻哈、EDM；流行音乐即将推出）、情绪（快乐、活力、浪漫、悲伤）和主题。

2. 继续提示 AI 生成您独特的歌词。

3.接下来的2-3分钟内，您将收到AI制作的歌词。

4. 现在，是时候创作音乐，同时将其与迷人的视频同步了。

5. 如果需要，请下载最终的音​​乐视频并将其分享到您最喜欢的社交媒体平台上。

为了进一步提高人们对这一革命性功能的热情，OnePlus 为印度、欧洲和北美的用户发起了一场激动人心的竞赛。 每个地区允许 100 名参赛者，让参与者有机会展示他们的音乐实力。 欢迎多份参赛作品； 但是，每人只有一份参赛作品有资格获得奖品。 竞赛提交截止日期为 5 月 17 日美国标准时间下午 XNUMX 点。

探索 OnePlus AI Music Studio 提供的无限可能性，释放您的艺术潜力。 让您的音乐杰作翱翔天际，用您独特的创作吸引世界。

常见问题

1. OnePlus AI Music Studio在全球范围内可用吗？

是的，印度和国外的用户都可以使用 OnePlus AI Music Studio。 它不限于任何特定区域。

2. 我需要拥有一加设备才能使用AI音乐工作室吗？

不，您不需要拥有 OnePlus 设备即可访问和使用 AI 音乐工作室。 所有用户都可以使用它，无论其智能手机品牌如何。

3.如何参加OnePlus AI音乐工作室大赛？

要参加 OnePlus AI 音乐工作室竞赛，只需使用该工具创建您的音乐视频并在截止日期前提交您的参赛作品即可。 完整的竞赛详细信息可以在 OnePlus 网站上找到。

来源：

– [印度斯坦时报](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)