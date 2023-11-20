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汽车顶上不明原因的洞引发了外星起源的猜测

By加布里埃尔博塔

Nov 20, 2023
汽车顶上不明原因的洞引发了外星起源的猜测

法国当局正在调查斯特拉斯堡发生的一起涉及一辆汽车的神秘事件，车顶上发现了一个大洞。 虽然最初的报告表明陨石可能是造成这一现象的原因，但进一步的检查使专家们无法确定这个洞的起源。 现场消防队长描述，撞击直径约50厘米，穿透车顶、车身底部和油箱。

尽管进行了测试以排除放射性，但当局尚未在车内发现任何陨石的证据。 然而，他们在附近发现了一块长约两厘米的小石头，他们怀疑这可能与这起事件有关。 据警方发言人称，这块石头类似于烧焦的木头，而且非常轻。

核物理学家蒂姆·格雷戈里博士对外星人的说法表示怀疑，认为这个洞需要一块相当大的石头才能建造。 他预计对这块小石头进行化学测试将确定它是否确实是陨石。 与此同时，格林威治皇家天文台的格雷格·布朗博士正在等待更多数据来确认该洞的起源。

虽然陨石并不罕见，但它们对居住区的影响却很少见。 大多数陨石要么撞击无人居住的地区，要么落入海洋。 历史上，曾有过因陨石撞击而死亡的记载，包括圣经中所多玛和蛾摩拉的毁灭是由陨石爆炸造成的理论。 然而，没有任何人被陨石杀死的官方记录。

这一事件提醒人们，太空碎片不断轰炸地球。 虽然大多数流星体在进入我们的大气层后就会燃烧，但也有少数流星体能够幸存下来并成为陨石。 无论这个车顶洞是陨石还是其他现象造成的，它都凸显了宇宙的迷人奥秘，继续吸引着我们的好奇心。

常见问题解答

1. 车顶破洞是什么原因造成的？

斯特拉斯堡车顶破洞的确切原因尚不清楚。 最初的猜测指向陨石，但进一步的调查使专家们无法确定其来源。

2. 现场是否发现放射性物质？

当局进行了放射性测试，但没有发现任何证据。 陨石通常不比普通地球岩石含有更多的放射性物质。

3. 车内是否发现陨石？

车内未发现陨石。 然而，附近发现了一块类似烧焦木头的小石头，调查人员怀疑这可能与该事件有关。

4. 陨石曾经造成过损害或死亡吗？

虽然大多数陨石落在无人居住的地区或海洋中，但经证实的陨石撞击造成损害的情况很少见，历史上什至造成死亡。 然而，没有任何人被陨石杀死的官方记录。

By 加布里埃尔博塔