了解大学心理健康支持的重要性

新罕布什尔大学社区发生悲剧，他们哀悼周日自杀身亡的一名学生。 这名学生是彼得保罗商业与经济学院的大三学生，学校官员形容他是一位忠诚而善良的朋友，对新罕布什尔大学社区产生了积极影响。 由于学生本周准备离开感恩节假期，校园社区受到的影响尤其严重。

在这一毁灭性事件发生后，新罕布什尔大学校长小詹姆斯·W·迪恩强调了支持可能感到悲伤的学生的重要性。 他鼓励教师意识到许多学生可能正在经历的悲伤，并在学术责任方面提供灵活性。 大学正在与学生的家人联系，并将在适当的时候提供有关追悼会的信息。

达勒姆警察局局长雷内·凯利确认死亡为自杀，并保证不存在谋杀嫌疑。 调查正在进行中。

认识到在这样的时期需要支持和咨询，大学的心理和咨询服务以及员工援助计划向学生、教职员工提供。 如果个人感到悲伤或悲伤，伸出援手并寻求帮助至关重要。

经常问的问题：

问：学生如何联系 UNH 心理咨询服务？

答：学生可以拨打 (603) 862-2090 联系心理和咨询服务部门寻求支持。

问：员工和教职员工如何获得新罕布什尔大学的员工援助计划？

答：可直接拨打 (800) 424-1749 联系员工援助计划。

问：是否有国家危机求助热线可以提供即时支持？

答：是的，可以拨打国家精神疾病联盟 (NAMI) 热线 800-950-NAMI (6264)、国家自杀预防生命线 800-273-TALK (8255) 以及国家危机热线 1- 833-710-6477。 这些危机热线为有需要的人提供即时支持和指导。