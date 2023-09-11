对裂谷作用的新见解：了解裂谷岩浆的演化

本文重点介绍了最近发表在《地球物理研究杂志：固体地球》上的一项研究，该研究为裂谷和裂谷岩浆的演化提供了新的见解。 裂谷是一种涉及大陆拉伸的地质过程，导致地球表面形成凹陷，凹陷中充满了地幔融化的岩浆。

Mayle 和 Harry（2023）的研究重点是评估裂谷岩浆的数量和岩石学特征，特别是矿物组合，以便将它们与大陆上发现的岩浆进行比较。 他们的方法涉及计算模拟，模拟裂谷期间的温度和压力条件，考虑从富含水的玄武岩到干燥地幔的一系列地幔源岩。 通过这样做，他们能够确定裂谷期间产生的岩浆的特征演化。

研究结果表明，裂谷过程中产生的岩浆表现出显着的化学差异，表明数百万年来地幔熔化条件的变化。 虽然岩石圈变薄下方的压力降低在这些条件下发挥了作用，但不足以完全解释裂谷岩浆的多样性。

梅尔和哈利的模拟与观察到的裂谷中岩浆的顺序和体积非常吻合，这表明这些岩浆可以在裂谷大陆漂移之前为了解裂谷大陆下方的深层源岩提供有价值的见解。 这些信息对于了解与裂谷相关的地质历史和过程至关重要。

总的来说，这项研究为理解裂谷岩浆的演化提供了一种新方法，并为我们理解裂谷过程提供了重要的启示。 通过评估裂谷岩浆的数量和特征，研究人员可以深入了解大陆破裂期间发生的深部地幔过程。

引用：Mayle, M. 和 Harry, DL (2023)。 岩石圈和软流圈中的同裂谷岩浆作用和肥沃岩性的顺序熔融。 地球物理研究杂志：固体地球，128，e2023JB027072。

定义：

– 裂谷：大陆被拉伸的过程，导致凹陷的形成和岩浆从地幔上升。

– 岩浆：地球表面下的熔融岩石。

– 岩石圈：地球的坚硬外层，由地壳和上地幔组成。

– 岩石学特征：岩石的矿物组合和成分。

– 计算模拟：使用计算机模型来模拟现实世界的过程。

资料来源：地球物理研究杂志：固体地球

注意：本文中的所有信息均基于引用的源文章和其他知识。