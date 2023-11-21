飞傲发布KB3：内置DAC和耳机放大器的键盘

知名音响品牌飞傲推出了其最新创新产品：内置数模转换器（DAC）和耳机放大器的机械键盘KB3。 与台式电脑和笔记本电脑上的传统 3 毫米耳机插孔相比，KB3.5 旨在为用户提供卓越的音频体验。

通过将 DAC 和耳机放大器直接集成到键盘中，FiiO 消除了对使工作空间变得混乱的单独设备的需要。 这意味着不再需要缠结的耳机线或额外的外部 DAC 和放大器。 凭借飞傲在音频技术方面的专业知识，KB3 承诺高品质的声音表现。

KB3 的音频规格令人印象深刻。 它具有双 Cirrus Logic CS43131 DAC，支持高达 32 位/384kHz 和 DSD256 音频格式。 除了标准的3.5毫米耳机插孔外，键盘还提供4.4毫米平衡输出，为音频连接提供更多选择。 据 Tom's Hardware 称，KB3 的音频功能可与飞傲 80 美元的 KA13 耳机放大器相媲美。

除了音频能力之外，键盘本身还拥有卓越的功能。 它采用垫圈安装，并具有热插拔开关，无需焊接即可轻松更换开关。 KB3兼容Mac和Windows系统，并支持RGB灯光。 它还支持流行的威盛配置软件，增强了定制选项。 紧凑的 75% 布局，类似于笔记本电脑键盘，进一步增加了其吸引力。 此外，音量控制旋钮位于键盘的右上角，非常方便。

虽然将耳机插孔集成到键盘中并不是完全新颖的，但飞傲的方法通过使用内置 DAC 转换来自计算机的数字音频信号来解决音频干扰的潜在问题。 这种方法类似于 Moondrop Dash，这是另一种最近推出的带有内置耳机插孔的键盘。

KB3 可在全球速卖通上购买。 客户可以选择不带开关或键帽的准系统，价格为 129.99 美元，也可以选择完全组装的型号，价格为 149.99 美元。 FiiO 还提供无线版本的键盘，完整组装型号的售价为 129.99 美元，但该版本缺乏有线版本中的创新音频功能。

常见问题解答：

1. 飞傲KB3有何独特之处？

FiiO KB3 因其内置 DAC 和耳机放大器的集成而脱颖而出，与标准 3.5 毫米耳机插孔相比，可提供更高的音频质量。

2. KB3的音频规格是什么？

KB3 具有双 Cirrus Logic CS43131 DAC，支持高达 32 位/384kHz 和 DSD256 音频格式。

3. KB3可以定制吗？

是的，KB3 支持 RGB 照明，并与流行的威盛配置软件兼容，允许定制选项。

4. KB3可以作为无线键盘使用吗？

是的，FiiO 提供了 KB3 的无线版本，但它不包含有线版本中的创新音频功能。