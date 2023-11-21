Maingear 为专业人士推出功能强大的预建工作站

Maingear 是一家领先的定制 PC 制造商，刚刚推出了全新的 Pro WS 系列，这是专为各行业专业人士设计的高端预制系统阵容。 这些工作站专注于提供卓越的性能，面向游戏开发人员、照片编辑器、图形设计师、摄像师、3D 渲染艺术家、音乐制作人、CAD 工程师、数据科学家和 AI/机器学习开发人员。

Pro WS 系列提供三种不同的工作站选项，可以根据个人需求进行定制。 一个突出的功能是与最近发布的 Threadripper 7000 CPU 的兼容性，使用户能够获得尖端的处理能力。

入门级选项 Pro WS 采用标准中塔式设计，配有 Fractal Design 的 North 中塔式机箱。 正面的时尚木质面板营造出优雅的触感。 Pro WS 可配备最新的 Intel Core 或 AMD Ryzen CPU 以及双 Nvidia RTX 6000 GPU，确保卓越的图形性能。 冷却由 Noctua 专业处理，内存选项高达 128GB DDR5。 存储选择包括三星 990 NVMe SSD 或 Seagate IronWolf HDD，具有多种可用容量。 Pro WS 还拥有 1600W 电源，并提供多种操作系统选项。

对于那些需要更多功能的人，Maingear 提供 Pro WS Max 和 Pro RS 工作站。 Pro WS Max 包含在宽敞的 Define 7 XL 机箱内，可提供极致的性能。 Pro RS 采用 4U 机架式外形，基于 Silverstone RM44 机箱构建，提供增强的扩展选项。

Pro WS Max 和 Pro RS 工作站均支持多种 CPU，包括 Intel Core、Intel Xeon、AMD Ryzen、AMD Ryzen Threadripper 和 AMD Ryzen Threadripper Pro，可提供不折不扣的处理能力。 这些工作站还提供卓越的图形功能，可容纳多个 Nvidia A4000、A5000 或 RTX 6000 GPU。 Noctua 的冷却解决方案可确保高效散热，并且内存容量可达令人印象深刻的 256GB DDR5。 存储选项与 Pro WS 相同，工作站配备相同的 1600W PSU 和操作系统选项。

虽然Pro WS系列的定价细节尚未公布，但Maingear在其官方网站上提供了一个配置器，允许用户根据自己的喜好和要求定制工作站。

常见问题

1. 我可以自定义 Maingear Pro WS 工作站中的组件吗？

是的，Maingear 为其 Pro WS 系列提供定制选项。 用户可以选择自己喜欢的CPU、GPU、内存容量、存储解决方案和操作系统。

2. Maingear Pro WS 工作站的保修范围是多少？

Pro WS 工作站附带标准的 2 年 Pro 解决方案保修。 用户还可以选择升级至 3 年保修以延长保修范围。

3. 这些工作站是否适合所有行业的专业人士？

是的，Pro WS 系列旨在满足各个行业的专业人士的需求，包括游戏开发、照片编辑、图形设计、摄像、3D 渲染、音乐制作、CAD 工程、数据科学和人工智能/机器学习开发。

4. 如何购买Maingear Pro WS 工作站？

Maingear的Pro WS工作站可以直接从Maingear官方网站购买。 用户可以在购买之前使用配置器来定制自己的工作站。