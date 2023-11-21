全新 Wahoo Kickr Core 捆绑包：经济实惠且具有附加值的智能训练器

Wahoo Fitness 刚刚为自行车爱好者发布了一个激动人心的消息。 他们不仅降低了 Wahoo Kickr Core 智能训练器的价格，而且还包括一个预装的飞轮，可以选择 8/9/10/11/12 速度选项。 该捆绑包还附带流行的虚拟培训平台 Zwift 的免费一年会员资格。 这些变化为骑行者提供了更实惠、更方便的选择来增强他们的室内训练体验。

2018 年推出的 Wahoo Kickr Core 智能训练器对于骑行者来说是一个可靠且经济高效的选择。 唯一的缺点是没有预装磁带，这与 Kickr 智能训练器不同。 然而，通过新的 Wahoo Kickr Core Bundle，用户可以享受预装磁带和一年 Zwift 会员资格的便利，而且所有这些都以折扣价提供。 这项捆绑优惠是总部位于佐治亚州亚特兰大的 Wahoo Fitness 首次推出。

除了捆绑包之外，独立的 Wahoo Kickr Core 的价格也已降低，以匹配 Zwift Hub One 智能训练器的成本。 不过，从当地自行车商店或实体店购买 Kickr Core 的客户可以选择以 99.99 美元的价格享受一年期 Zwift 会员折扣。

提供多速飞轮的 Zwift Hub 经典智能训练器已停产，这意味着 Zwift Hub One 现已成为唯一的 Zwift 品牌智能训练器。 虽然 Zwift Hub One 配备了单个齿轮和应用程序内的虚拟换档，但 Wahoo Kickr Core 提供了更传统的体验，允许用户使用自己的自行车卡带并利用自行车的传动系统来换档。

通过这些更新，骑自行车的人有两个绝佳的选择可供选择。 Zwift Hub One 非常适合那些主要使用 Zwift 或喜欢更简单设置的用户，而 Wahoo Kickr Core 则提供更多的多功能性以及与 Wahoo 配件生态系统的集成。

为了让 Zwift 更容易使用，该平台推出了全年订阅折扣选项，价格为 149.99 美元。 与按月订阅相比，这意味着可节省 29.89 美元。 现有的包月会员可以通过取消当前订阅并在 Zwift 网站上订阅来轻松切换为包年会员。

全新 Wahoo Kickr Core Bundle 和全年 Zwift 折扣订阅选项为室内骑行爱好者带来附加值和实惠性。 无论您是在寻找全面的智能培训师解决方案还是无缝的虚拟培训体验，这些产品都能满足各种需求和偏好。

常见问题

1. Wahoo Kickr 核心捆绑包中包含什么？

Wahoo Kickr Core 捆绑包包括带有预装卡带（8/9/10/11/12 速度选项）的 Wahoo Kickr Core 智能训练器和 Zwift 一年会员资格。

2. 我可以购买不带磁带的 Wahoo Kickr Core 吗？

是的，Wahoo Kickr Core 可以单独购买，无需盒带。 其价格已降低，以匹配 Zwift Hub One 智能训练器的成本。

3. Zwift Hub One 和 Wahoo Kickr Core 有什么区别？

Zwift Hub One 在 Zwift 应用程序中配备了单个齿轮和虚拟变速，而 Wahoo Kickr Core 需要标准自行车飞轮并使用自行车的传动系统进行变速。 Kickr Core 还提供与 Wahoo 配件生态系统更好的集成。

4. Zwift 是否提供全年订阅折扣？

是的，Zwift 现在提供为期一年的订阅选项，价格为 149.99 美元，与按月订阅相比，它提供了更好的价值。

5. 现有的包月会员可以转为包年会员吗？

是的，现有的包月会员可以转为包年会员。 但是，通过 Apple 应用商店订阅的用户需要取消现有订阅并在 Zwift.com 上订阅才能获得年度会员资格。 包月订阅者还可以根据需要继续其包月会员资格。