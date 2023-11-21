《模拟人生》推出新网上商店，提供独家商品

《模拟人生》是一款备受喜爱的生活模拟游戏系列，最近宣布其官方在线商店盛大开业。 模拟市民和粉丝现在可以尽情享受各种受模拟人生标志性图像启发的品牌服装和配饰。 这种令人兴奋的新购物体验为爱好者提供了一个展示他们对游戏的热爱的机会。

从饰有著名 Plumbob 标志和深受喜爱的“Sul sul”标语的时尚服装，到饰有 Simoleon 符号、Plumbob、牛花和可爱的冰箱兔子的迷人珐琅别针，丰富的系列一定会吸引各个年龄段的粉丝。 此外，该商店还拥有配套的薰衣草色连帽衫和运动服套装、乙烯基贴纸、白色 Plumbob 帽子、充满活力的“sul sul/dag dag”袜子，以及强调《模拟人生 4》中标志性世界的明信片套装。

包容性是 The Sims Shop 的一个重要方面，因为产品可全球运输，而且服装选项是男女皆宜的，并且有多种尺码可供选择。 我们的目标是创造一个包容且无障碍的空间，让所有粉丝都能找到他们喜欢的东西。

要探索一系列令人兴奋的商品，访问者可以方便地浏览 shopthesims.com 的在线商店。 通过注册，粉丝们可以随时了解该系列的最新产品，并成为第一批获得他们最喜欢的物品的人。

常见问题解答：

问：我可以在模拟人生商店中找到什么？

答：官方网上商店提供各种受《模拟人生》启发的品牌服装和配饰，包括 T 恤、珐琅别针、连帽衫、袜子等。

问：这些产品可以国际运输吗？

答：是的，模拟人生商店提供全球配送选项，让世界各地的粉丝都可以使用。

问：商店的产品会定期更新吗？

答：是的，预计未来会有更新，通过注册，粉丝可以及时了解最新产品。

问：我可以在服装部分找到包含尺码的选项吗？

答：当然，The Sims Shop 致力于包容性，为各种体型和体型的粉丝提供包含尺码选择的中性服装。