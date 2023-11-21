辛普森一家的神秘命运：肇事逃逸续集和未解答的问题

深受喜爱的开放世界游戏《辛普森一家：肇事逃逸》多年来以其独特的幽默和游戏玩法相结合吸引了粉丝。 尽管这款游戏很受欢迎，并且对续作的需求也很大，但该游戏的开发者最近透露，后续游戏从未实现，这让粉丝甚至开发者自己都感到困惑。

在最近接受 MinnMax 采访时，参与原版游戏的程序员、制作人、设计师和执行制作人分享了他们对续作取消的困惑和失望。 当被问及停拍的原因时，执行制片人约翰·梅尔基奥困惑地回答说：“我不知道。”

这真是一个奇怪的决定，让所有参与其中的人都摸不着头脑。 梅尔基奥解释说，原版游戏的成功促成了五款游戏的合作，但资金比开发商预期的要少。 停止生产的决定让梅尔基奥的老板感到震惊，他已经把游戏“放在银盘上”交给了他们。

原版游戏由 Vivendi Universal Games 于 2003 年发行，讲述了斯普林菲尔德的外星人阴谋，玩家需要参与各种任务来解开神秘事件。 该游戏最具标志性的方面之一是受到《侠盗猎车手》启发的赛车任务，粉丝们对此记忆犹新。

计划中的续作旨在通过引入从车辆上拖曳物体的能力来扩展驾驶机制。 设计师达伦·埃文森(Darren Evenson)提到了在该项目被废弃之前为此功能开发的原型。 然而，除了原型和松散的情节之外，并没有取得太大进展。

开发商对项目的取消表示不相信，因为他们原本设想《辛普森一家：肇事逃亡》会成为一个系列。 对他们来说，续集似乎是一个自然的进展，但它突然被取消了。

导致续集失败的主要因素之一是维旺迪未能获得《辛普森一家》的视频游戏版权。 有趣的是，该公司成功获得了《吸血鬼猎人巴菲》等其他热门特许经营权。 最终，EA于2005年获得了视频游戏的版权； 然而，自 2007 年以来，没有发布任何基于《辛普森一家》的新游戏。

总而言之，虽然只要 EA 保留该系列的版权，《辛普森一家：肇事逃亡》续集的希望就可能破灭，但粉丝们仍然可以对原版游戏的重制版抱有希望。 围绕续集取消的谜团继续困扰着粉丝和开发者，让他们想知道可能发生的可能性。

常见问题解答

《辛普森一家：肇事逃逸》会有续集吗？

截至目前，《辛普森一家：肇事逃逸》的续集已被正式排除。 游戏的开发者和粉丝都对停止制作的决定感到困惑。

为什么续集的制作停止了？

续集被取消的确切原因仍不清楚。 执行制片人约翰·梅尔基奥（John Melchior）对这一决定表示困惑，并提到五场比赛协议的财务限制是一个促成因素。

续集计划有哪些独特的功能？

计划中的续作旨在引入新的驾驶机制，允许玩家从车辆上拖曳物体。 尽管为此功能开发了原型，但该项目最终被取消，其实施范围尚不清楚。

哪些因素导致了续集的失败？

主要因素之一是维旺迪未能获得《辛普森一家》的视频游戏版权，同时成功获得了《吸血鬼猎人巴菲》等其他热门系列的版权。 这次失败对取消续集的决定起到了重要作用。