2023 年春天，Sunshine Henle 收到了一条来自她母亲的短信，至少她是这么认为的。 她几乎不知道这些消息背后的实体是一个“幽灵机器人”，这是由 OpenAI 的 ChatGPT 提供支持的她已故母亲的数字再现。 这项新兴技术被称为“悲伤技术”，旨在为那些因失去亲人而悲伤的人提供安慰和陪伴。 然而，虽然像 Henle 这样的用户欣赏这些先进聊天机器人提供的舒适感，但专家警告说，使用它们会带来伦理和心理影响。

Replika、HereAfter AI、StoryFile 和 Seance AI 等悲伤科技初创公司已经进入市场，提供各种服务来帮助人们应对丧亲之痛。 这些服务范围从与死者的交互式视频对话到虚拟化身和音频遗产。 为了提供个性化的体验，用户将接受个性调查问卷的指导，从而训练平台的人工智能算法。

与其他基于订阅的商业模式类似，悲伤技术平台为用户提供分层定价计划。 根据所需的功能和质量，订阅价格可以从每月几美元到每年数百美元不等。 例如，StoryFile 的高级计划允许用户以 499 美元的一次性费用访问已故亲人的高分辨率、较长的视频。

虽然一些创始人对这项技术持谨慎态度，但另一些创始人则采取了更为激进的立场。 Seance AI 的创始人 Jarren Rocks 强调，他的软件提供的是封闭性，而不是长期交互。 相比之下，《You, Only Virtual》的贾斯汀·哈里森 (Justin Harrison) 设想了一个悲伤变得过时的世界，他的平台旨在重现亲人的真实本质。

尽管这些技术有很多好处，但人们仍然对同意、心理依赖、偏见语言和针对弱势用户的营销提出了担忧。 人工智能伦理学家和技术研究人员对悲伤技术的快速发展持怀疑态度，强调了潜在的法律和伦理问题。 例如，最近的一项研究发现，个人聊天机器人配套应用程序 Replika 在注册后不久就向易受攻击的用户暴露了露骨内容，这凸显了这些平台中采取保护措施的必要性。

此外，事后深度伪造的兴起引发了有关隐私和公开权的讨论。 虽然一些州已经对名人实施了规定，但普通人仍然没有受到保护。 因此，专家们呼吁在遗产规划过程中改变政策，纳入“不要对我进行机器人攻击”条款，并确保负责任地使用这些技术。

随着社会努力应对这些进步的复杂性，悲伤技术的未来仍然不确定。 虽然它提供了一种应对损失的新颖方法，但其潜在风险和道德影响需要仔细考虑。 当我们在这个由人造伴侣组成的勇敢新世界中航行时，在提供舒适感和维护个人权利之间取得平衡至关重要。

常见问题解答（FAQ）：

1.什么是悲伤技术？

悲伤技术是指一类技术，包括 Replika、HereAfter AI、StoryFile 和 Seance AI 等平台，旨在通过数字交互和死者娱乐来帮助个人应对失去亲人的痛苦。

2. 这些悲伤技术平台如何运作？

悲伤技术平台通常使用深度学习和大型语言模型，结合问卷调查的个性化，来创建模拟死者个性和本质的虚拟化身或聊天机器人。 用户可以进行对话、观看视频或收听遗留音频。

3. 悲伤技术是否存在任何道德问题？

是的，悲伤技术存在一些道德问题。 其中包括缺乏死者的同意、对人工伴侣产生心理依赖的可能性、数据集中偏见语言的长期存在，以及向弱势用户推销这些服务。

4.悲伤科技平台的定价模式是什么？

悲伤科技平台通常提供分层订阅计划。 价格从每月几美元到每年几百美元不等，具体取决于服务的功能和质量。

5. 社会如何解决围绕悲伤技术的道德问题？

专家建议在遗产规划过程中实施法规和保障措施。 这可能涉及纳入“不要对我进行机器人操作”条款，以保护个人隐私并确保负责任地使用该技术。