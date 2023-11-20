新款 Google Pixel 8 凭借更亮的显示屏给用户带来惊喜

谷歌最新的旗舰智能手机 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 凭借令人印象深刻的硬件升级引起了轰动。 这些设备的突出特点之一是 AMOLED 显示屏，被标记为“Actua”和“Super Actua”。 虽然 Pixel 8 Pro 以其 2,400 尼特的峰值亮度而闻名，但事实证明，普通 Pixel 8 比最初想象的更令人印象深刻。

谷歌使用“5％的像素比”来测量这两款手机的峰值亮度，这仅代表显示屏的一小部分。 在实际使用中，除 HDR 内容外，Pixel 8 Pro 可能无法达到宣传的 2,400 尼特。 然而，XDA 开发者社区最近的发现揭示了这样一个事实：普通 Pixel 8 实际上超越了谷歌的声称。

Dylan Raga 的详细分析发现，Pixel 8 的显示屏可以达到高达 1,600 尼特的全屏亮度。 这比 Google 官方宣称的高 200 尼特，甚至比 Raga 在测试 Pixel 8 Pro 时观察到的值还要高。

有趣的是，这种额外的亮度是通过启用“平滑显示”功能实现的，该功能利用 120Hz 刷新率。 关闭此选项后，普通 Pixel 8 上的面板将达到 Google 最初声称的预期 1,400 尼特。 这种差异背后的原因尚不清楚，但最终对用户有利。

Pixel 8 的更高亮度级别可提供增强的视觉体验，尤其是在观看 HDR 内容时。 无论用户是在观看电影、玩游戏还是浏览自己喜欢的网站，更明亮的显示屏都会增加整体享受和沉浸感。

Pixel 8 的显示功能带来的惊喜充分体现了 Google 不断改进智能手机硬件的承诺。 “Actua”品牌展示了 AMOLED 技术的进步，用户可以期待前所未有的视觉震撼体验。

常见问题解答

1. Google Pixel 8 Pro 的峰值亮度是多少？

Pixel 8 Pro 的峰值亮度为 2,400 尼特，使其成为美国智能手机市场上最亮的显示屏之一。

2. 普通版 Google Pixel 8 的亮度如何？

与谷歌最初的说法相反，普通版 Pixel 8 实际上可以达到 1,600 尼特的全屏亮度，比官方宣称的高出 200 尼特。

3. 普通 Pixel 8 的额外亮度是如何实现的？

启用“平滑显示”功能（采用 120Hz 刷新率）后，普通 Pixel 8 的亮度可额外提高 200 尼特。

4. 更高的亮度对用户有好处吗？

是的，较高的亮度级别可以增强视觉体验，尤其是在观看 HDR 内容时。 用户可以期待更加身临其境、更加愉悦的显示效果。