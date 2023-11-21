育碧树立了新标准：快进过场动画改变了游戏规则

育碧在其即将推出的手机掠夺射击游戏《全境崛起》中推出了一项令人兴奋的功能。 虽然快进过场动画并不是一个开创性的概念，但它是当今游戏中很少见的功能。 这款游戏规则改变者让玩家热切期待该游戏于 2024 年发布，并希望它成为所有未来视频游戏的标准配置。

玩家偶然发现了这项能力，发现自己只需在屏幕上进行简单的触摸即可快速浏览《全境封锁》中冗长的过场动画。 无论是角色默默行走，还是关于任务的过多对话，玩家现在都可以轻松浏览这些场景，从而节省时间并使游戏变得更加有趣。

虽然在大多数游戏中都可以选择完全跳过过场动画，但人们通常希望捕捉到故事情节和角色发展的每一个细节。 《全境封锁：复兴》中的快进功能满足了这一需求，允许玩家有选择地加速过场动画的某些部分。 这个小而有影响力的功能不仅对于那些想要快速推进故事的玩家来说是天赐之物，而且对于那些在移动设备上玩游戏的玩家来说也是理想的选择，提供了随时结束游戏的灵活性。

育碧对于提升玩家体验的承诺值得称赞。 通过在《The Division Resurgence》中引入快进选项，他们在游戏行业树立了新标准。 玩家现在渴望看到这一功能在育碧未来的游戏中实现，例如《全境封锁 3》和《全境封锁：中心地带》。

这种期待是显而易见的，育碧游戏的粉丝们不禁渴望快进功能带来的便利和享受。 在育碧的引领下，其他游戏开发商可能会注意到并考虑将这一改变游戏规则的功能融入到他们自己的作品中。

常见问题解答：

问：《全境封锁》是第一款具有快进过场动画功能的游戏吗？

答：不，一些日式角色扮演游戏和其他游戏过去也包含类似的功能。

问：我可以在《全境封锁：复兴》中完全跳过过场动画吗？

答：是的，像大多数游戏一样，《全境封锁：复兴》允许玩家根据需要完全跳过过场动画。

问：《全境封锁：复兴》什么时候正式上线？

答：该游戏目前正在进行 Beta 测试，预计将于 2024 年推出。