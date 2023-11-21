Tinder 改进功能以加深联系并增强用户真实性

流行的约会应用程序 Tinder 最近宣布进行重大重新设计，旨在促进更有意义的互动并促进用户之间的真正联系。 该公司从对 Z 世代约会偏好的研究中汲取灵感，强调需要更深层次的真实性和联系，而不仅仅是表面层面的互动。

引入的新功能包括个人资料提示的合并，这是 Hinge 或 Bumble 等约会应用程序长期存在的属性。 这些提示使 Tinder 用户能够通过回答“我的愿望清单上的第一项是……”或“两个真相和一个谎言”等陈述来表达自己。 通过这些提示分享他们的想法和经验，用户有机会展示他们的个性并从一开始就参与更具吸引力的对话。

此外，Tinder 还引入了基本信息标签，允许用户在个人资料旁边显示他们的星座。 虽然看似微不足道，但十二生肖信息已成为许多人感兴趣的话题，提供了潜在的破冰和对话开始。

为了进一步增强用户体验，Tinder 还推出了新的动画，为应用程序界面注入更多活力和活力。 这些动画增添了俏皮和乐趣的元素，为轻松愉快的互动奠定了基础。

Tinder 的“rizz-first 重新设计”代表了该公司致力于保持相关性并满足其多元化用户群不断变化的需求的承诺。 通过整合这些新功能，Tinder 旨在创造一个鼓励更深层次联系、促进真实对话并促进有意义的关系的环境。

常见问题

是什么促使 Tinder 重新设计？

Tinder 的重新设计源于对 Z 世代约会偏好的研究，该研究强调了真实性和超越表面互动的联系的重要性。

个人资料提示如何增强用户体验？

个人资料提示为用户提供了表达自己并从一开始就参与有意义的对话的机会。 通过分享他们对提示的回应，用户可以展示他们的个性、兴趣和愿望。

十二生肖在新功能中扮演什么角色？

十二生肖信息是用户的额外兴趣点。 它可以充当破冰者或对话开始者，并可以将具有兼容标志的用户聚集在一起。

新动画的目的是什么？

Tinder 引入的新动画为应用程序界面增添了俏皮感和活力。 他们的目标是为用户创造一个有趣且引人入胜的氛围，促进愉快的互动。