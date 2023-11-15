全年购买桌游的最佳时间

如果您是棋盘游戏爱好者，您就会知道在您喜爱的游戏上找到超值优惠的兴奋之情。 虽然黑色星期五和网络星期一以其桌面游戏折扣而闻名，但一年中还有其他时间值得记住。 这里有一些在棋盘游戏上获得巨大折扣的替代时刻。

亚马逊Prime会议日

如果您正在寻找棋盘游戏优惠，亚马逊 Prime Day 是值得在您的日历上标记的活动。 这种年度销售通常在六月或七月举行，并且专供 Prime 会员使用。 虽然其他零售商可能会提供竞争性优惠，但亚马逊是您寻找各种折扣游戏的最佳选择。 考虑列出您想要购买的棋盘游戏清单，并设定预算以充分利用此活动。 您还可以使用 Camelcamelcamel 等工具来跟踪价格波动，并决定是否最好在 Prime Day 期间购买还是等待黑色星期五购买。

十月黄金日

亚马逊还在 2 月举办第二个 Prime Day，称为 Prime Big Deal Days 或 Prime Day 48。这次 XNUMX 小时的促销活动是即将到来的黑色星期五优惠的预览。 这是一个绝佳的机会来检查您在第一个 Prime Day 期间错过的棋盘游戏是否可用。 此外，这也是抢先了解黑色星期五产品的机会。

零售商销售

各种零售商全年都出售棋盘游戏。 亚马逊经常提供棋盘游戏的随机优惠，因此明智的做法是密切关注其价格。 Target、GameStop、沃尔玛，甚至 Barnes and Noble 等其他商店的棋盘游戏优惠经常与亚马逊相媲美或竞争。 通过在 Twitter 上关注 IGN Deals 或定期查看他们的最佳棋盘游戏优惠综述，随时了解最佳棋盘游戏优惠。

请记住提前计划、列出愿望清单并比较不同零售商的价格。 桌游在促销活动期间可能会很快售罄，因此请确保在购买前获得最优惠的价格。 游戏愉快！

资料来源：IGN（网址：ign.com）

常见问题解答

1. 还有其他促销活动可以让我找到桌游优惠吗？

是的，除了黑色星期五和网络星期一，您还可以在亚马逊 Prime Day 和 XNUMX 月 Prime Day 期间找到棋盘游戏折扣。

2. 我需要成为 Amazon Prime 会员才能享受 Prime Day 优惠吗？

是的，亚马逊 Prime Day 专为 Prime 会员打造。

3. 哪些零售商经常全年打折桌游？

亚马逊、Target、GameStop、沃尔玛和 Barnes and Noble 等零售商经常提供棋盘游戏优惠。

4. 如何追踪亚马逊价格波动？

您可以使用camelcamelcamel等工具，它提供亚马逊产品的价格历史图表，帮助您确定最佳购买时机。

5. 如何及时了解最新的棋盘游戏优惠？

您可以在 Twitter 上关注 IGN Deals 或查看他们的最佳棋盘游戏优惠综述以获取最新更新。