PS5 兼容 SSD 黑色星期五新优惠

亚马逊黑色星期五特卖活动轰动一时，为游戏玩家提供了以无与伦比的价格购买高质量 PS5 兼容固态硬盘 (SSD) 的绝佳机会。 目前，有两款超值优惠绝对不容错过：Nextorage Japan 2TB SSD 仅需 99.99 美元，Silicon Power XS70 2TB SSD 仅需 95.97 美元。 这些 SSD 不仅价格实惠，而且还提供卓越的性能。

Nextorage Japan 2TB SSD 是一款出色的硬件，满足 PS5 兼容性的所有要求。 该SSD的顺序读取和写入速度分别为7300MB/s和6900MB/s，远远超过推荐的最低5,600MB/s。 此外，它还具有双面铝制散热器，即使在密集游戏过程中也能确保最佳冷却效果。

另一方面，Silicon Power XS70 2TB SSD展现了其强大的性能，读取传输速度高达7300MB/s，写入传输速度高达6800MB/s。 凭借其坚固的预装铝制散热器，这款 SSD 具有出色的散热性能，非常适合在 PS5 上保持最佳性能。

有趣的是，Nextorage Japan 有一个有趣的背景。 该公司最初是索尼于 2019 年成立的 SSD 部门，旨在为 PS5 开发官方 SSD。 然而，计划发生了变化，索尼将其在 Nextorage Japan 的股份出售给固态内存控制器市场的知名厂商 Phison。 Phison 的专业知识确保 Nextorage Japan 继续提供尖端的 SSD。

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常见问题

1. 这些SSD与PS5兼容吗？

是的，Nextorage Japan 2TB SSD 和 Silicon Power XS70 2TB SSD 都是专门为 PS5 主机设计的，并且完全兼容。

2. 这些SSD与其他SSD相比有何优势？

这些 SSD 提供卓越的性能，传输速度远远超出 PS5 的最低推荐要求。 此外，它们还配备了预装的散热器，以确保在密集游戏过程中实现高效冷却。

3. 随着黑色星期五的临近，我可以期待更多 SSD 优惠吗？

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4. 有寻找更多 PS5 黑色星期五优惠的指南吗？

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