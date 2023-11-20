特斯拉董事会是否应该因支持反犹太主义观点而暂停埃隆·马斯克的职务？

特斯拉的一位投资者和一位著名的管理专家呼吁特斯拉首席执行官埃隆·马斯克因在社交媒体上支持反犹太主义观点而被公司董事会停职。 第一美国信托公司总裁杰里·布拉克曼 (Jerry Braakman) 认为，马斯克同意流行社交媒体平台上的反犹太主义帖子，这已经越界了。 布拉克曼认为，无论言论自由权如何，上市公司的首席执行官都不应该散布仇恨。

这场争议导致迪士尼、NBC环球和华纳兄弟探索等主要品牌停止在马斯克拥有的平台上投放广告。 虽然这些公司没有直接将他们的决定归因于马斯克的帖子，但人们发现他们的一些广告被放置在平台上的反犹太内容附近。

布拉克曼建议马斯克应该休假 30 到 60 天，并被要求参加同理心培训和/或治疗。 他认为，无论是马斯克的财富还是他的技术和商业实力都不能成为他的言论的借口，他的行为表明需要帮助。

耶鲁大学管理学院领导力研究院长杰弗里·索南菲尔德 (Jeffrey Sonnenfeld) 同意特斯拉董事会应该采取行动。 索南菲尔德认为，马斯克应该被暂停首席执行官职务，并可能重新任命为首席技术官，这样对公司股价的影响最小。

然而，马斯克在特斯拉内部拥有重要权力，因为他不仅是首席执行官，而且是董事会成员，并且是最大的个人股东。 虽然一些股东和专家呼吁董事会追究他的责任，但其他人则对他们有效这样做的意愿和能力表示怀疑。

最终决定权在于特斯拉董事会。 这场争议引发了有关上市公司首席执行官的责任、言论自由的界限以及董事会应在多大程度上干预领导人表达的个人观点等重要问题。

问：特斯拉董事会成员有哪些？

答：特斯拉董事会由罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）领导，成员包括詹姆斯·默多克（James Murdoch）、风险投资家艾拉·埃伦普雷斯（Ira Ehrenpreis）、马斯克的弟弟金巴尔（Kimbal）以及马斯克本人。 作为公司的联合创始人、首席执行官和最大个人股东，马斯克拥有重大影响力。

问：为什么一些股东和专家呼吁马斯克停职？

答：他们认为马斯克在社交媒体上支持反犹太主义观点对于上市公司的首席执行官来说是不可接受的。 他们认为，他的行为玷污了公司的品牌，董事会应该追究他的责任并纠正他的行为。

问：其他商界领袖如何回应这一争议？

答：一些著名的商界领袖，例如对冲基金亿万富翁比尔·阿克曼，一直支持马斯克并为他辩护，反对反犹太主义的指控。 然而，格伯川崎首席执行官兼总裁罗斯格伯等其他人批评了马斯克的行为，并对其对特斯拉声誉的影响表示担忧。