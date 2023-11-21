T-Force 推出经济实惠的高速 Gen4 NVMe SSD G70 和 G50 系列

T-Force 是内存和存储提供商 Team Group Inc. 的游戏品牌，其使命是彻底改变游戏体验。 今天，T-Force 自豪地宣布推出最新的游戏 SSD 系列 - G70、G70 PRO、G50 和 G50 PRO。 这些 SSD 采用先进的 PCIe Gen4x4 接口，并采用 InnoGrit 著名的控制器，可提供卓越的稳定性。

T-Force G70 和 G70 PRO SSD 的一项突出特点是其卓越的读取速度，高达 7000 MB/s。 另一方面，G50 和 G50 PRO SSD 提供高达 5000 MB/s 的极快速度。 所有四款 SSD 均采用 M.2 2280 外形设计，并配有 T-Force 获得专利的超薄石墨烯散热器。 此外，G70 PRO型号还配备了铝合金散热器，为用户提供了更多的散热选择。

T-Force 全新 SSD 系列的主要优势之一是与 PS5 SSD 扩展插槽的兼容性，确保 PC 和游戏机游戏玩家都能从这些 PCIe 4.0 SSD 的高性能中受益。

G70 和 G50 SSD 采用 SLC 缓存技术，可满足不同的游戏需求。 同时，G70 PRO 和 G50 PRO SSD 支持 DRAM 和 SLC 缓存，为玩家提供多种选择来增强游戏体验。

T-Force 优先考虑让用户安心，为 G70、G70 PRO、G50 和 G50 PRO PCIe 4.0 SSD 配备十铨专利 SMART 监控软件。 该软件允许游戏玩家监控 SSD 的运行状况，并方便地执行设置和测试，以确保最佳性能。

T-Force G70、G70 PRO、G50 和 G50 PRO PCIe 4.0 SSD 将于 XNUMX 月底在亚马逊北美商店发售。 准备好利用 T-Force 最新的 SSD 系列将游戏性能提升到新的水平。

常见问题解答

问：是什么让 T-Force G70 和 G70 PRO SSD 脱颖而出？

答：T-Force G70 和 G70 PRO SSD 的读取速度高达 7000 MB/s，非常适合需要高性能存储的游戏玩家。

问：T-Force SSD 有哪些冷却选项？

答：G70 和 G50 系列中的所有 SSD 均配备超薄石墨烯散热器。 G70 PRO 型号还配备铝合金散热器，以提供额外的冷却效果。

问：我可以在 PlayStation 5 上使用这些 SSD 吗？

答：是的，T-Force SSD 与 PS5 SSD 扩展插槽兼容，让主机游戏玩家能够受益于其高速功能。

问：如何监控 T-Force SSD 的运行状况？

答：T-Force 提供其获得专利的 SMART 监控软件，该软件允许用户跟踪 SSD 的运行状况并轻松执行必要的设置和测试程序。