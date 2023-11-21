T-FORCE 推出具有增强性能和冷却解决方案的新型游戏 SSD

十铨旗下知名电竞品牌T-FORCE近日推出最新系列电竞SSD，为玩家提供更优质的电竞体验。 新款SSD，即T-FORCE G70、G70 PRO、G50和G50 PRO，带来了先进的功能和技术，以增强稳定性和性能。

这些 SSD 利用 PCIe Gen 4×4 接口，集成了 InnoGrit 的控制器，可确保密集游戏过程中的强大稳定性。 所有四款 SSD 均配备超薄石墨烯散热器，均采用流行的 M.2-2280 外形规格。 石墨烯散热器可有效散热，在长时间游戏过程中保持最佳性能。

值得注意的是，G70 PRO 型号还配备了额外的铝合金散热器，供寻求替代冷却解决方案的用户使用。 这种独特的冷却模块与 PS5 SSD 扩展插槽兼容，为寻求卓越性能的 PC 和游戏机游戏玩家提供了灵活性。

T-FORCE G70 和 G70 PRO SSD 的读取速度高达 7000 MB/s，提供快速的加载时间和无缝的游戏体验。 同样，G50 和 G50 PRO SSD 的速度高达 5000 MB/s，确保流畅的游戏体验和快速的数据传输。

为了满足不同用户的喜好，T-FORCE G70和G50 SSD支持SLC缓存技术。 此外，这些 SSD 的 PRO 版本提供 DRAM 和 SLC 缓存，提供可最大限度提高性能的可定制缓存解决方案。

所有四块 M.2 2280 SSD 均采用 InnoGrit 控制器，为需要不间断游戏的游戏玩家保证稳定性和可靠性。

此外，T-FORCE还为这些新型游戏SSD配备了其专利的SMART监控软件。 该软件使用户能够监控其 SSD 的运行状况、进行简单的设置并执行测试以评估其存储设备的质量和性能。

T-FORCE G70、G70 PRO、G50 和 G50 PRO PCIe 4.0 SSD 预计将于 XNUMX 月底在亚马逊北美商店上市。 有关可用性和定价的更多信息，请访问十铨集团官方网站并关注其社交媒体渠道。

常见问题

1. 新款 T-FORCE 游戏 SSD 有哪些外形规格？

新款 T-FORCE 游戏 SSD 采用 M.2-2280 外形规格。

2. T-FORCE G70 PRO SSD提供哪些散热解决方案？

T-FORCE G70 PRO SSD包含超薄石墨烯散热器和铝合金散热器，以增强冷却性能。

3. T-FORCE G70和G50 SSD的读取速度是多少？

T-FORCE G70 SSD 的读取速度高达 7000 MB/s，而 G50 SSD 的读取速度高达 5000 MB/s。

4. T-FORCE G70和G50 SSD支持SLC缓存技术吗？

是的，T-FORCE G70 和 G50 SSD 支持 SLC 缓存技术以提高性能。

5. 如何监控T-FORCE游戏SSD的健康状况？

T-FORCE开发了其专利SMART监控软件，允许用户监控SSD的健康状况并进行性能测试。