星球大战绝地：幸存者：必备游戏现已发售

随着黑色星期五购物季如火如荼地进行，游戏玩家们将大饱口福。 《星球大战绝地：幸存者》现已在部分零售店以 25 美元的大幅折扣价出售。

游戏爱好者可以在 GameStop 上找到这项令人难以置信的优惠，该游戏在 PS30 上的售价为 5 美元。 但这里有一个问题：如果您选择在店内购买游戏，您将获得额外 5 美元的折扣，使总价降至仅 25 美元。 这是我们迄今为止看到的《星球大战绝地：幸存者》的最低价格，使其成为一个不可抗拒的报价，比百思买和塔吉特目前列出的价格便宜 10 美元。

虽然这项优惠仅限 PlayStation 5 版本，但 Xbox Series X 和 S 用户不必担心。 尽管这款游戏的售价为 35 美元，但 5 美元的店内取货折扣可能也适用于它们。

《星球大战绝地：幸存者》不仅适合星球大战粉丝，也适合星球大战粉丝。 这是一款吸引所有玩家的游戏。 在OpenCritic上获得89分的高评价，以其出色的游戏玩法和沉浸式体验而受到普遍赞誉。 虽然最初的版本存在一些错误，但开发人员不知疲倦地提供更新和补丁，从而带来了干净、精致的游戏体验。

这款备受期待的 2019 年《星球大战绝地：陨落的武士团》续集发生在第一款游戏事件发生五年后。 玩家扮演卡尔·凯斯蒂斯（Cal Kestis）的角色，一名绝地武士，肩负对抗帝国的使命。 凭借增强的战斗机制和令人兴奋的角色定制选项，《星球大战绝地：幸存者》将带来难忘的旅程。

不要错过这个黑色星期五优惠！ 前往最近的 GameStop，与《星球大战绝地：幸存者》一起踏上史诗般的冒险之旅。

常见问题

我可以在线购买《星球大战绝地：幸存者》吗？

虽然 GameStop 提供《星球大战绝地：幸存者》的店内优惠，但建议您查看他们的网站以了解在线购买选项。

折扣是否适用于 PS5 以外的其他平台？

虽然 PS5 版本目前已确认 5 美元的店内取货折扣，但 Xbox Series X 和 S 的所有者很可能也可以享受相同的折扣。

游戏有额外的奖励吗？

目前的优惠没有提及任何额外的奖金，但始终值得向零售商核实是否有任何促销优惠或可能提供的附加服务。

资料来源：GameStop.com