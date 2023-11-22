新的 AI 启动稳定性 AI 推出稳定视频扩散，一种开源视频生成模型

Stability AI 是一家前景光明的人工智能初创公司，推出了一款名为“稳定视频扩散”的突破性产品。 该人工智能模型能够通过动画将现有图像转换为视频，并且它是少数可供开源使用的视频生成模型之一。 Stable Video Diffusion 的推出正值 OpenAI 的混乱占据头条新闻之际，这展示了 Stability AI 的弹性和对其产品路线图的关注。

Stable Video Diffusion 目前处于“研究预览”阶段，感兴趣的用户必须同意特定的使用条款。 这些术语概述了稳定视频扩散的预期应用，例如教育和创意工具，以及设计和其他艺术过程。 然而，值得注意的是，人物或事件的事实或真实表现并不属于预期用途。

尽管 Stability AI 的这项创新具有巨大潜力，但人们担心其可能被滥用。 考虑到类似人工智能研究预览的历史，包括 Stability AI 之前的版本，该模型有可能在暗网上被利用。 为了解决这个问题，稳定视频传播拥有内置的内容过滤器来防止滥用至关重要。 Stability AI 之前发布的模型 Stable Diffusion 被滥用来创建未经同意的深度伪造成人内容，凸显了内容监管的重要性。

稳定视频扩散由两个模型组成，即SVD和SVD-XT。 SVD 可以将静态图像转换为 576 帧的 1024×14 视频，而 SVD-XT 将帧数增加到 24。两种模型都能够以每秒 30 到 XNUMX 帧的速度生成视频。

根据稳定视频扩散随附的白皮书，SVD 和 SVD-XT 在包含数百万视频的数据集上进行训练。 训练过程涉及在数十万到一百万个剪辑的较小集合上微调模型。 这些培训视频的来源尚不清楚，是否包含任何受版权保护的内容也不清楚。 如果未经许可使用受版权保护的材料，Stability AI 和 Stable Video Diffusion 的用户可能会面临法律和道德挑战。

尽管有其局限性，包括无法在没有运动或慢镜头平移的情况下生成视频、无法清晰地渲染文本或始终准确地描绘面部和人物，但 Stability AI 对模型的可扩展性持乐观态度。 他们表示，这些模型可以适应用例，例如生成对象的 360 度视图。

Stability AI 对稳定视频扩散的未来制定了雄心勃勃的计划。 他们正在致力于开发一系列模型，这些模型将构建并扩展 SVD 和 SVD-XT 的功能。 此外，他们正在开发一种基于网络的“文本到视频”工具，允许用户用文本提示模型。 最终目标是商业化，在广告、教育、娱乐等领域具有潜在的应用前景。

来源：

– 稳定性人工智能：[stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– 福布斯：[forbes.com](https://www.forbes.com)