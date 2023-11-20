了解星舰发射对环境的影响

SpaceX 星际飞船最近的发射引发了人们对此类发射潜在环境后果的兴趣。 虽然十亿人同时跳跃的想法可能不会对地球产生重大的长期影响，但像星舰这样的巨大物体的影响可能会产生灾难性的影响。

星舰高达121米，重量相当于100,000万人，满载的星舰拥有巨大的动能。 如果火箭的很大一部分发生故障并坠落到地面，所产生的撞击将释放相当于100吨TNT的能量，超过了二战中原子弹爆炸的破坏力。

这样的撞击将模仿大规模流星撞击造成的破坏。 认识到这种潜在威胁，美国宇航局的任务是识别比星舰更长的物体，这些物体可能对地球构成类似的风险。

Starship 最近的第二次发射表明 SpaceX 已经解决了首次发射期间出现的一些关键问题。 33 台发动机全部点火成功，火箭顺利完成了关键的分离阶段。 然而，助推器最终爆炸，而上级航天器在失去联系之前达到了150公里的高度。

虽然我们希望未来星舰发射取得成功，但必须考虑这些雄心勃勃的努力对环境的影响。 当我们努力成为多行星文明时，我们必须优先考虑我们家园星球的安全，因为它仍将是大多数人类的主要栖息地。

常见问题解答：

问：什么是星际飞船？

答：Starship 是 SpaceX 设计的大型火箭，用于各种太空探索任务，包括登月和运送定居者前往火星。

问：如果星际飞船发生故障并落回地球，会发生什么？

答：满载星舰的撞击可能会引发重大环境灾难，造成类似于巨大流星撞击的破坏。

问：美国宇航局是否发现了其他可能构成威胁的近地天体？

答：是的，美国宇航局的任务是定位比星舰还要长的物体，这些物体可能会与地球相撞并造成重大损害。

问：最近 Starship 的第二次发射进展如何？

答：虽然这次发射与初次发射相比有所改进，但助推器爆炸了，但上级航天器在失去联系之前达到了 150 公里的高度。