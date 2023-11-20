《尼尔：机械纪元》的续集即将到来吗？

广受好评的动作角色扮演游戏《尼尔：机械纪元》的粉丝们一直在热切等待续集的消息。 虽然游戏社区对即将发布的游戏抱有希望，但他们似乎还得再等一段时间。 据史克威尔艾尼克斯制作人齐藤阳介透露，开发团队计划在《尼尔》系列中推出一款新作品，但不会很快推出。 最近在韩国游戏盛会 G-STAR 2023 上接受采访时，Saito 确认续作即将推出，但强调他们目前的重点是另一个项目。

原版《尼尔：机械纪元》于 2017 年发布，因其令人惊叹的视觉效果和独特的战斗机制而受到广泛赞誉。 它的销量达到令人印象深刻的 7.5 万份，很快成为史克威尔艾尼克斯的突破性热门作品。 从那时起，该游戏通过跨界活动、促销甚至动漫改编扩大了其宇宙。 然而，尽管取得了成功，粉丝们尚未收到新主线续集的确认。

在采访中，斋藤承认复制《尼尔：机械纪元》巨大成功的挑战。 在他对该系列的未来表示乐观的同时，他也认识到超越原作成就的难度。 尼尔首席执行官横尾太郎也表达了同样的观点，他表示要取得同样水平的销售成功“完全不可能”。

尽管关于即将推出的《尼尔》游戏的具体细节很少，但粉丝们可以放心，这个深受喜爱的系列将继续发展。 与此同时，Saito 和 Taro 正在不知疲倦地致力于一个单独的项目，他们希望在 2024 年推出该项目。虽然细节仍处于保密状态，但围绕他们即将发布的公告的预期是显而易见的。

总而言之，虽然《尼尔：机械纪元》的直接续作可能不会在不久的将来推出，但粉丝们可以放心，《尼尔》系列将会坚持下去。 开发团队的热情和创造力，加上忠实的粉丝群，确保下一部作品值得期待。

常见问题解答

1.《尼尔：机械纪元》会有续作吗？

是的，史克威尔艾尼克斯已经确认续集正在制作中。 不过，发售日期尚未公布。

2.我们什么时候可以期待更多关于新尼尔游戏的信息？

Square Enix 表示，他们希望在 2024 年的某个时候分享有关即将推出的《尼尔》游戏的更多细节。请密切关注官方公告和更新。

3. 新游戏会延续《尼尔：机械纪元》的成功吗？

开发者们承认要超越原版游戏的巨大成功是一项挑战。 虽然他们对该系列的未来感到乐观，但实现同样的销量水平可能很困难。 尽管如此，粉丝们还是可以期待《尼尔》宇宙中的一个有价值的补充。