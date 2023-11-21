新文章：Pixel 8 Pro 显示屏的潜在问题

几位 Pixel 8 Pro 用户最近发现其设备屏幕上有圆形凸起。 这些凸起位于 6.7 英寸 OLED 面板上的不同位置，似乎是设备底部压力的结果。 虽然 Gorilla Glass Victus 2 盖板玻璃不受影响，但有人担心这些凹痕可能会随着时间的推移而恶化，并可能损坏显示屏。

Pixel 8 Pro 的拆解表明，某些组件可能会从下方对屏幕施加压力，而制造过程本身也可能在产生这些凹痕方面发挥了作用。 但值得注意的是，目前这些凸起尚未影响设备的触摸功能或图像质量。 除非从特定角度并在最佳照明条件下观察，否则它们通常是不可见的。

多个用户在社区帖子上分享的图像显示，这些凸起始终出现在屏幕的顶部边缘。 前置摄像头左侧有两个隆起，右侧有另一个隆起，左右边缘靠近周边还有额外的凸起。

尽管有大量关于这些屏幕异常的报告，但尚不确定这个问题是普遍存在的还是孤立的。 一些用户已经联系谷歌更换设备，但值得注意的是，即使是更换的设备也受到同样问题的影响。 其他人则主张延长保修期，以防问题持续存在或随着时间的推移而恶化。

请务必密切关注这一情况，并及时了解 Google 关于 Pixel 8 Pro 显示问题的任何官方公告。

常见问题

问：Pixel 8 Pro 屏幕上的圆形凸起是什么？

答：这些凸起是 6.7 英寸 OLED 面板上出现的凹痕。 它们是设备下方压力的结果。

问：这些凸起是否会影响设备的功能或图像质量？

答：目前对触摸功能或图像质量没有影响。 除非从特定角度并在最佳照明条件下观察，否则这些凸起不易可见。

问：颠簸是一个普遍存在的问题吗？

答：虽然有大量关于这些屏幕异常的报告，但尚不清楚这个问题是普遍存在的还是孤立的。

问：Google 可以更换受影响的设备吗？

答：一些用户已经联系 Google 寻求设备更换，但需要注意的是，即使是更换的设备也可能受到相同问题的影响。

问：此问题是否可以延长保修？

答：一些用户要求延长保修期，以防问题持续存在或随着时间的推移而恶化。 目前正在等待谷歌关于此事的官方公告。