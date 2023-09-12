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iOS 17：如何使用 iCloud 钥匙串在 iPhone 上共享密码

By罗伯特·安德鲁

12 年 2023 月 XNUMX 日
iOS 17：如何使用 iCloud 钥匙串在 iPhone 上共享密码

Apple 在 iOS 17 中对 iCloud 钥匙串进行了重大改进，允许用户与任何人无缝共享凭据。 这项被称为“家庭密码”的新功能使用户能够与一组可信联系人共享密码和密钥。 此功能是端到端加密的，使密码共享更容易、更安全。

要在运行 iOS 17 的 iPhone 上共享密码，请按照以下步骤操作：

  1. 打开设置应用程序
  2. 向下滑动并点击密码
  3. 在“家庭密码”部分下，选择“开始”
  4. 将人员添加到您的共享密码群组（他们的 iPhone 也必须运行 iOS 17）
  5. 选择您要共享的密码或密钥
  6. 点击右上角的“移动”
  7. 向与您共享密码的人员发送消息

可以设置多个共享密码组，更加灵活方便。 但是，删除共享密码时有一个怪癖。 它们将被移至“最近删除”文件夹，该文件夹将在 30 天后自动删除。 如果您想删除共享密码但将其保留在自己的密码中，可以通过点击“最近删除”文件夹中的密码并选择“恢复到我的密码”来恢复它。

Apple 设备之间的共享密码增强了 iCloud 钥匙串的便利性，并使其成为比付费密码管理器更具竞争力的选择。 iOS 17 中的这一新功能为密码共享带来了更多的多功能性和安全性。 您对这个新功能感到兴奋吗？

来源：

– 9to5Mac

- 苹果

By 罗伯特·安德鲁

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