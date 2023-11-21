加拿大亚马逊推出 Apple MacBook 和 MacBook Pro 型号新优惠

如果您正在市场上购买新款 Apple MacBook 或 MacBook Pro，那么您很幸运。 亚马逊加拿大公司最近推出了新一轮促销活动，对部分型号提供大幅折扣。 无论您是学生、专业人士还是技术爱好者，这都是一个值得考虑的机会。

其中最出色的产品之一是 Apple 2022 款 MacBook Pro，配备备受期待的 M2 芯片和 13 英寸 Retina 显示屏。 这款功能强大且时尚的笔记本电脑目前售价仅为 1,399 美元，比原价节省了 18%。

另一项值得注意的交易是 Apple 2021 款 MacBook Pro，配备 16 英寸显示屏和令人印象深刻的 Apple M1 Max 芯片。 购买这款配备 3,299 核 CPU 的尖端设备，售价为 25 美元，可节省 10% 的费用。

对于那些寻求更实惠选择的人来说，Apple 2020 款 MacBook Pro 和 MacBook Air 型号也可以折扣价购买。 配备 Apple M2020 芯片的 1 款 MacBook Pro 仅需 1,442 美元，享受 26% 的折扣。 与此同时，轻巧便携的 2020 款 MacBook Air 配备 Apple M1 芯片和令人惊叹的 13 英寸 Retina 显示屏，目前售价为 1,484 美元，比常规价格节​​省 10%。

这些只是加拿大亚马逊上针对 Apple MacBook 和 MacBook Pro 型号的超值优惠的几个例子。 访问亚马逊加拿大网站浏览完整选择并利用这些限时优惠。

常见问题

1. 我可以相信亚马逊加拿大站提供的价格和优惠吗？

是的，加拿大亚马逊是一个信誉良好的在线市场，以其具有竞争力的价格和可靠的交易而闻名。 然而，比较多个平台的价格始终是一个好主意，以确保您获得最好的交易。

2. 这些优惠是限时优惠吗？

是的，这些优惠通常是有时间限制的，因此建议尽快利用它们。 请记住，可用性可能会有所不同，因此请检查产品列表以获取最新信息。

3. 这些 Apple MacBook 和 MacBook Pro 型号是最新版本吗？

交易中列出的型号可能包括最新版本和前几代产品。 仔细阅读产品说明以确定您感兴趣的设备的确切规格非常重要。

来源：

– 亚马逊加拿大