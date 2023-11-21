微软的大胆举措：通过收购 OpenAI 保障人工智能的未来

令人惊讶的是，ChatGPT 背后的开拓性初创公司 OpenAI 在首席执行官 Sam Altman 离职后面临着不确定性。 由于 OpenAI 的大多数员工可能会加入微软的 Altman，该公司的未来看起来充满不确定性，而一项允许内部人士以 86 亿美元估值套现股权的交易现在正处于危险之中。 然而，在混乱之中，有一个明显的赢家从阴影中脱颖而出——微软。

自奥特曼离职以来，微软市值飙升了惊人的63亿美元，在周一午盘交易中达到每股378美元的历史新高。 凭借 7.429 亿股流通股，微软的市值有望达到令人印象深刻的 2.82 万亿美元。 这一非凡的成就凸显了微软对 OpenAI 的战略投资，事实证明 OpenAI 是其产品线的基石，并集成到 Office365 和 GitHub 等流行产品中。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）可能会因奥特曼的退出而受到重大影响，但他巧妙地避免了潜在的危机。 纳德拉对这一情况做出了迅速反应，做出了一个大胆的举动：他聘请了 Altman 和前 OpenAI 总裁 Greg Brockman 来领导微软内部一个新的人工智能研究实验室。 这一出人意料的举动被行业分析师称为“历代世界扑克系列赛的举动”，展示了纳德拉的韧性和对提升微软人工智能能力的承诺。

通过这一战略举措，微软不仅获得了 OpenAI 两位最具影响力的人物，还保留了这家初创公司的大量股份。 此外，还任命Twitch前首席执行官Emmett Shear担任OpenAI临时首席执行官。 尽管微软新研究团队的组成仍不得而知，但奥特曼和布罗克曼的聘任标志着该公司决心保持在人工智能发展前沿的决心。

虽然微软股价飙升无疑值得庆祝，但挑战也摆在面前。 该公司将需要承担在奥特曼和布罗克曼的领导下建立和维护新的人工智能研究组织的费用。 此外，还可能需要履行与 OpenAI 现有合同中的重大财务义务。

尽管存在这些潜在的障碍，微软对人才的收购和 OpenAI 技术的整合使该公司成为人工智能主导地位竞赛中的领跑者。 随着尘埃落定，行业观察家热切等待微软尖端人工智能之旅的下一章。

常见问题解答

问：什么是 OpenAI？

答：OpenAI 是一家专注于开发先进人工智能技术和系统的初创公司。

问：萨姆·奥特曼是谁？

答：Sam Altman 是 OpenAI 的前首席执行官，因其在人工智能领域的领导地位而受到认可。

问：微软如何从这种情况中受益？

答：自Altman离职以来，微软市值已飙升63亿美元，并且该公司从OpenAI获得了两名关键人物，增强了其AI能力。

问：聘请奥特曼和布罗克曼有何意义？

答：微软聘用 Altman 和 Brockman 的决定表明了他们致力于推进人工智能研发、巩固其在行业中的地位。

问：此次收购后微软面临哪些挑战？

答：微软将需要管理与建立和维护新的人工智能研究组织相关的成本。 此外，可能还存在与 OpenAI 现有合同相关的财务义务。