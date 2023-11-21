三星 T5 Evo 便携式 SSD 价格：惊喜

虽然三星 T5 Evo 便携式 SSD 尚未在美国市场首次亮相，但最近在中国的零售上市却带来了令人惊喜的惊喜：价格明显低于最初预期。 这款 8TB 型号的建议零售价为 649 美元，在中国京东上被发现售价约为 500 美元。 这种定价差异让我们希望当这些 SSD 在美国上市时能有更多钱包友好的选择。

在比较三星 T5 Evo 系列的建议零售价和中国价格后，需要注意的是，这些换算后的价格可能无法直接反映我们对美国零售可用性的预期。 然而，它们提供了一个有用的比较基准。 此外，随着黑色星期五销售的持续进行，有理由推测价格可能会进一步下跌。

一个有趣的比较点是三星 990 Pro 4TB，其上市建议零售价为 354.99 美元。 目前，这款 SSD 在亚马逊上的售价仅为 249.99 美元，说明建议价格与实际价格之间存在巨大差距。 鉴于这一趋势，预计三星 T5 Evo 8TB 也会出现类似的降价，可能会从最初的 445 美元降至 650 美元左右。

很明显，三星 T5 Evo 系列的拟议建议零售价不同步，特别是与三星自有产品线的更高级别便携式 SSD 相比。 例如，性能更快的三星 SSD T7 2TB 已经可以以大约 135 美元的价格购买。 坚固耐用的 IP65 级三星 T7 Shield 2TB 价格更加实惠，约为 120 美元，4TB 型号售价为 200 美元。 这些配备 TLC NAND 的替代品在速度和整体优势方面优于 T5 Evo。

这些例子以及其他例子表明，三星及其零售合作伙伴将很难证明对低端组件收取高价是合理的。 虽然T5 Evo系列拥有在紧凑且方便的设备中提供8TB存储的优势，但它需要在价格和性能之间找到平衡点以吸引消费者。

常见问题解答

问：我们能否期望三星 T5 Evo 便携式 SSD 在美国的定价与在中国的定价相似？

答：在中国观察到的价格并不一定代表我们对美国的预期。 然而，它们确实为潜在的定价比较提供了参考点。

问：便携式 SSD（特别是三星 T5 Evo 系列）是否有持续的优惠或折扣？

答：黑色星期五促销期间，各种电子产品（包括便携式 SSD）经常会出现折扣。 值得关注任何可能进一步降低三星 T5 Evo 系列价格的优惠。

问：三星T5 Evo系列与市场上其他便携式SSD相比有哪些优势？

答：三星T5 Evo系列最显着的优势就是存储容量大。 8TB 型号以紧凑便携的外形提供充足的空间，满足需要大量存储功能的用户。