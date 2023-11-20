OpenAI 董事会变动：Altman 转投微软悬而未决

随着事态的发展，萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 在 OpenAI 意外被解雇后预计将转投微软，但这一交易最终可能尚未板上钉钉。 知情人士透露，如果终止职位的董事会成员辞职，Altman 和联合创始人 Greg Brockman 愿意重返 OpenAI。 这一消息曝光之际，OpenAI 员工纷纷外流，其中包括董事会成员兼首席科学家 Ilya Sutskever，他最初支持罢免 Altman。 董事会压力的增加导致了不确定性的增加，剩下的三名成员中只有两人需要改变对奥特曼可能复职的立场。

虽然奥特曼最近在社交媒体上表示，“我们都将以某种方式共同努力”，表明斗争仍在继续，但消息人士称，奥特曼、布罗克曼和公司投资者正在探索当前董事会的优雅退出。 一位消息人士将微软的招聘公告描述为一种临时的“持有模式”，并指出该决议在股市开盘前是必要的。 然而，Altman 和微软仍然致力于确保 OpenAI 合作伙伴和客户运营的连续性。

自 Altman 突然被解雇以来，OpenAI 内部的权力斗争一直无情，大多数员工反对目前的三人董事会。 一个重大进展是，此前曾在 Altman 被罢免的过程中发挥关键作用的 Sutskever 现在与被罢免的联合创始人结盟。 苏茨克维尔的转变反映在一封致董事会的公开信中，该信由公司大多数人签署，呼吁他们辞职并让奥特曼复职。

与此同时，OpenAI 员工在社交媒体上向公众保证，他们正在积极努力维持服务稳定性，并在持续的董事会压力下保持公司平稳运行。 OpenAI 的其余董事会成员包括 Quora 首席执行官 Adam D'Angelo、GeoSim Systems 前首席执行官 Tasha McCauley 和乔治城安全与新兴技术中心战略总监 Helen Toner。

随着事态的发展，奥特曼转投微软的未来仍然不确定。 Altman 和 Brockman 重返 OpenAI 的可能性取决于董事会是否愿意退位，并且幕后谈判仍在继续，以找到令所有相关方满意的解决方案。

资料来源：The Verge

常见问题

1. Sam Altman 转投微软的消息是否已确定？

不，Altman 在被 OpenAI 解雇后向微软的过渡尚未最终确定。 如果现任董事会成员辞职，他和联合创始人 Greg Brockman 愿意重返 OpenAI。

2. OpenAI员工为何离开公司？

OpenAI 员工大规模外流是董事会决定解雇 Sam Altman 以及随后公司内部权力斗争的结果。 员工们纷纷表达对奥特曼的支持，并要求董事会辞职。

3. OpenAI 剩余的董事会成员有哪些？

OpenAI 现任董事会成员包括 Quora 首席执行官 Adam D'Angelo、GeoSim Systems 前首席执行官 Tasha McCauley 以及乔治城安全与新兴技术中心战略总监 Helen Toner。

4、奥特曼与董事会的谈判进展如何？

目前正在进行谈判，以找到允许 Altman 和 Brockman 重返 OpenAI 的解决方案。 奥特曼、布罗克曼和公司投资者正在努力让董事会优雅退出。

5. OpenAI员工如何保证公司的稳定？

OpenAI 员工已在社交媒体上向公众保证，他们正在努力维护服务稳定性，并在董事会面临压力的情况下保持公司平稳运行。