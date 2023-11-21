逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

新闻中心

Newegg 黑色星期五优惠：使用强大的 RTX 4070 Ti 显卡升级您的游戏 PC

By加布里埃尔博塔

Nov 21, 2023
Newegg 黑色星期五优惠：使用强大的 RTX 4070 Ti 显卡升级您的游戏 PC

希望将您的游戏体验提升到一个新的水平？ Newegg 推出令人兴奋的黑色星期五促销活动，购买 MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC 显卡，其有史以来最低价格仅为 719 美元。

RTX 4070 Ti 是一款野兽级显卡，配备 240 个 Tensor 核心和 60 个光线追踪核心，为您的游戏装备提供无与伦比的性能。 该卡采用 4 纳米台积电 (TSMC) 工艺和令人印象深刻的 35.8 亿个晶体管，具有强大的冲击力。

RTX 4070 Ti 的亮点之一是其无与伦比的光线追踪功能。 基准测试表明，它在光线追踪性能方面优于 AMD 和英特尔的竞争对手。 NVIDIA 的 DLSS 3 软件（包括带有光线重建功能的最新 3.5 更新）增强了部分游戏的光线追踪质量，提供了更加身临其境的游戏体验。

在游戏性能方面，RTX 4070 Ti 并不令人失望。 在我们全面的基准测试中，它在 4K 分辨率的超设置下展示了令人印象深刻的结果。 无论您是想探索广阔的开放世界、参与激烈的多人战斗，还是享受视觉震撼的游戏，这款显卡都将帮助您轻松实现。

借助 Newegg 的黑色星期五优惠，现在是升级您的游戏 PC 或建造一台新游戏 PC 的最佳时机。 不要错过这个机会，以无与伦比的价格购买 RTX 4070 Ti，并将您的游戏体验提升到新的高度。

常见问题解答：

问：MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC 显卡的主要特点是什么？
答：RTX 4070 Ti 具有 240 个 Tensor 核心、60 个光线追踪核心、4 纳米台积电工艺和 35.8 亿个晶体管。

问：为什么光线追踪对游戏玩家很重要？
答：光线追踪技术为游戏添加了真实的光照和反射，增强了视觉质量和沉浸感。

问：RTX 4070 Ti 与 AMD 和 Intel 的竞争对手相比如何？
答：与 AMD 和 Intel 显卡相比，RTX 4070 Ti 提供卓越的光线追踪性能。

问：RTX 4070 Ti 可以处理 4K 分辨率的游戏吗？
答：是的，RTX 4070 Ti 在 4K 分辨率下的表现令人惊叹，让游戏玩家能够以令人惊叹的视觉效果享受他们最喜欢的游戏。

问：在哪里可以找到黑色星期五优惠？
答：您可以在 Newegg 网站上找到优惠。

By 加布里埃尔博塔