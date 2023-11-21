Newegg 黑色星期五优惠：使用强大的 RTX 4070 Ti 显卡升级您的游戏 PC

希望将您的游戏体验提升到一个新的水平？ Newegg 推出令人兴奋的黑色星期五促销活动，购买 MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC 显卡，其有史以来最低价格仅为 719 美元。

RTX 4070 Ti 是一款野兽级显卡，配备 240 个 Tensor 核心和 60 个光线追踪核心，为您的游戏装备提供无与伦比的性能。 该卡采用 4 纳米台积电 (TSMC) 工艺和令人印象深刻的 35.8 亿个晶体管，具有强大的冲击力。

RTX 4070 Ti 的亮点之一是其无与伦比的光线追踪功能。 基准测试表明，它在光线追踪性能方面优于 AMD 和英特尔的竞争对手。 NVIDIA 的 DLSS 3 软件（包括带有光线重建功能的最新 3.5 更新）增强了部分游戏的光线追踪质量，提供了更加身临其境的游戏体验。

在游戏性能方面，RTX 4070 Ti 并不令人失望。 在我们全面的基准测试中，它在 4K 分辨率的超设置下展示了令人印象深刻的结果。 无论您是想探索广阔的开放世界、参与激烈的多人战斗，还是享受视觉震撼的游戏，这款显卡都将帮助您轻松实现。

借助 Newegg 的黑色星期五优惠，现在是升级您的游戏 PC 或建造一台新游戏 PC 的最佳时机。 不要错过这个机会，以无与伦比的价格购买 RTX 4070 Ti，并将您的游戏体验提升到新的高度。

常见问题解答：

问：MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC 显卡的主要特点是什么？

答：RTX 4070 Ti 具有 240 个 Tensor 核心、60 个光线追踪核心、4 纳米台积电工艺和 35.8 亿个晶体管。

问：为什么光线追踪对游戏玩家很重要？

答：光线追踪技术为游戏添加了真实的光照和反射，增强了视觉质量和沉浸感。

问：RTX 4070 Ti 与 AMD 和 Intel 的竞争对手相比如何？

答：与 AMD 和 Intel 显卡相比，RTX 4070 Ti 提供卓越的光线追踪性能。

问：RTX 4070 Ti 可以处理 4K 分辨率的游戏吗？

答：是的，RTX 4070 Ti 在 4K 分辨率下的表现令人惊叹，让游戏玩家能够以令人惊叹的视觉效果享受他们最喜欢的游戏。

问：在哪里可以找到黑色星期五优惠？

答：您可以在 Newegg 网站上找到优惠。