信实工业计划在西孟加拉邦进行大规模投资

由董事长穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 领导的信实工业公司 (Reliance Industries) 已确认在西孟加拉邦进行 45,000 亿卢比的重大投资。 除此之外，该集团还计划额外投资卢比。 未来三年 20,000 亿卢比。 这一消息是在加尔各答举行的第七届孟加拉全球商业峰会期间宣布的。

安巴尼透露，大部分投资将集中在三个关键领域——电信、零售和生物能源。 随着 Jio Fiber 和 Air Fibre 的快速推出，Reliance 旨在将孟加拉的每个家庭转变为智能家居。 这一转变预计将为该地区数百万人创造新的就业和创业机会。 安巴尼对此表示乐观，他表示孟加拉有潜力吸引印度乃至世界各地的顶尖人才。

Reliance Industries 的子公司 Reliance Retail 也将扩大其在西孟加拉邦的业务。 该公司计划在未来两年内将零售店数量从1000家增加到1200家。 此次扩张预计将为数百家 MSME（微型、小型和中型企业）提供支持，并为他们提供前所未有的印度全国分销范围。

安巴尼还强调了信实集团对生物能源的承诺。 该集团利用其本土开发的技术，已成为印度最大的生物能源生产商。 安巴尼宣布计划在未来三年内利用农业残留物和有机废物建立 100 座压缩沼气 (CBG) 厂。 此外，Reliance还将协助农民大规模种植能源种植园，帮助减少碳排放并生产有机肥料。

通过对电信、零售和生物能源的投资，信实工业旨在为孟加拉人民的共同繁荣、技术创新、包容性与和谐做出贡献。

常见问题解答

信实工业计划在西孟加拉邦投资哪些领域？

信实工业公司计划投资西孟加拉邦的电信、零售和生物能源领域。

Reliance 计划在西孟加拉邦开设多少家零售店？

Reliance Retail 是 Reliance Industries 的子公司，计划在未来两年内将零售店数量从 1000 家增加到 1200 家。

Reliance在生物能源领域有何计划？

Reliance Industries的目标是在未来三年内建立100座压缩沼气（CBG）厂，并帮助农民大规模种植能源种植园。 这些举措将有助于减少碳排放并生产有机肥料。