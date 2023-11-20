Housemarque 游戏总监 14 年后离职

Housemarque 的游戏总监 Harry Krueger 在一份令人惊讶的公告中透露，在经历了令人印象深刻的 14 年运营后，他将离开工作室。 克鲁格以广受好评的《回归》而闻名，他带领团队开发了备受期待的 PlayStation 5 游戏。 他的离开标志着工作室的重大变化，但 Housemarque 对其未来仍持乐观态度。

在 Housemarque 的整个任期内，克鲁格在塑造工作室的发展轨迹方面发挥了重要作用。 从早期的街机游戏《Outland》、《Resogun》和《Nex Machina》，到《Returnal》的突破性成功，克鲁格的远见和热情对于工作室的成长和成功至关重要。

克鲁格对在 Housemarque 度过的时光表示深深的感谢，他表示：“很荣幸能够陪伴 Housemarque 踏上这段旅程。 我们真的一起震动了天堂的支柱，我将永远为我们作为一个工作室所取得的所有令人惊叹的事情感到自豪。”

尽管克鲁格没有透露离开的具体原因，但他向球迷保证，他对未来持乐观态度。 他提到了一个正在进行中的令人兴奋的新项目，并对 Housemarque 的才华横溢的团队以及索尼和 PlayStation Studios 的持续支持表示信心。

Housemarque 的总经理兼联合创始人 Ilari Kuittinen 承认了 Krueger 的重大贡献，强调了他给工作室带来的影响和愿景。 库伊蒂宁还强调了《回归》中“街机”的重生，并对未来的领导者在这一成功的基础上再接再厉表示热情。

随着Housemarque的不断发展，他们目前正在为他们的“新大项目”做准备，这让粉丝们兴奋不已。 虽然该项目的细节尚未透露，但已确认该工作室的下一款游戏将是一个新的 IP。

随着索尼于 2021 年 XNUMX 月收购以及 Returnal 的成功，Housemarque 已做好持续增长和创新的准备。 当粉丝们经历这一转变并踏上旅程的下一个篇章时，他们可以期待工作室带来伟大的事情。

常见问题解答

1. 哈利·克鲁格是谁？

Harry Krueger 是一名游戏总监，已在 Housemarque 工作了 14 年。 他因在开发广受好评的 PlayStation 5 游戏 Returnal 中发挥的作用而闻名。

2. Harry Krueger 为什么要离开 Housemarque？

哈里·克鲁格 (Harry Krueger) 离开 Housemarque 的确切原因尚未披露。 不过，他对自己在工作室度过的时光表示感谢，并提到了一个正在进行中的令人兴奋的新项目。

3. Housemarque 的下一个项目是什么？

Housemarque的下一个项目目前正在保密中，但已确认它将是一个新IP。 粉丝们热切期待这款备受期待的游戏的更多细节。

4. Harry Krueger 如何影响 Housemarque？

哈里·克鲁格 (Harry Krueger) 在塑造 Housemarque 的发展轨迹方面发挥了至关重要的作用。 他的热情和指导对工作室的发展发挥了重要作用，特别是《Returnal》的成功和“街机”类型的复兴。

5. Housemarque 的未来会怎样？

尽管哈里·克鲁格离开，豪斯马克仍然对未来持乐观态度。 在索尼和 PlayStation Studios 及其才华横溢的团队的支持下，该工作室准备继续取得成功和创新。