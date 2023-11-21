塞尔达传说：时之笛 – 记忆之旅

难以置信，《塞尔达传说：时之笛》今天迎来了 25 周年纪念日。 如果这个事实让你感觉自己老了，那么你并不孤单。 我仍然记得 3 年任天堂首款 1998D 塞尔达冒险游戏发布时的兴奋和期待。作为前作《众神的三角力量》的粉丝，我迫不及待地想获得《时之笛》。

就在游戏正式发布前几天，我有幸有机会试玩并评测这款游戏。 我清楚地记得我花了无数个小时沉浸在游戏中，探索令人惊叹的海拉尔世界，体验史诗般的故事。 向 3D 图形的过渡是无缝的，游戏机制在当时也是开创性的。

为了回顾过去并拼凑起我早年的记忆，我联系了 IGN64 的前同事。 我们一起回忆了游戏发布时的兴奋以及花在游戏上的时间。 我们甚至有幸在西雅图举行的塞尔达峰会（Zelda Summit）上玩了预览版。

我们讨论中出现的一个有趣的细节是游戏早期版本中存在血迹。 与加农战斗时，被击中后会喷出红色的血液。 不过，这后来在游戏的后续版本中改为绿色“汗水”。 也许任天堂担心游戏的评级，或者只是觉得它不符合他们的愿景。

回顾过去，时之笛在游戏史上占有特殊的地位。 它不仅巩固了《塞尔达传说》系列作为家喻户晓的名字，而且还突破了游戏的界限。 其身临其境的世界、令人难忘的角色和引人入胜的故事情节吸引了全球数百万玩家。

在我们庆祝这款深受喜爱的游戏问世 25 周年之际，让我们花点时间欣赏一下它对行业的影响以及它为无数玩家创造的回忆。 时之笛，生日快乐！

常见问题解答

1.《时之笛》是最好的塞尔达游戏吗？

意见可能有所不同，但许多人认为《时之笛》是有史以来最好的塞尔达游戏之一。 其创新的游戏玩法、深刻的故事情节和令人惊叹的视觉效果为该系列树立了新标准。

2. 我可以在现代游戏机上玩时之笛吗？

是的，《时之笛》在 Nintendo 64 上首次发布后又多次重新发布。它现在可以在 Nintendo 3DS 上使用，并且可以通过 Nintendo Switch Online 服务在 Nintendo Switch 上玩。

3. 时之笛如何影响未来的塞尔达游戏？

《时之笛》通过引入已成为该系列主要内容的各种游戏机制和功能，为未来的塞尔达游戏奠定了基础。 它对探索、解谜和沉浸式故事讲述的强调影响了后来的塞尔达系列游戏。

4. 为什么时之笛被认为是游戏杰作？

《时之笛》因其创新的游戏玩法、优美的配乐和令人难忘的角色而经常受到赞誉。 它成功地将深受喜爱的《塞尔达传说》公式转化为 3D 领域，创造了身临其境、令人难忘的游戏体验。

5.《时之笛》有续集计划吗？

虽然《时之笛》没有直接续作，但该游戏确实有了《塞尔达传说：马吉拉的假面》的精神继承者。 《梅祖拉的面具》保留了《时之笛》中引入的许多游戏元素和机制，同时提供了独特且黑暗的故事情节。

请注意，本常见问题解答中提供的信息基于当前可用的知识，可能会发生变化。

来源：https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched