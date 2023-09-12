NASA 的 MOXIE 在火星上产生氧气用于潜在的人类任务

美国宇航局在火星建立基地的计划中取得了一个重要的里程碑。 该机构宣布，其火星氧气原位资源利用实验（也称为 MOXIE）已成功产生足够的氧气，足以让一只小狗在火星上存活至少 10 个小时。 这一成就标志着未来宇航员在红色星球上获得可呼吸空气或火箭推进剂的重要一步。

MOXIE 是一个微波炉大小、重 40 磅的设备，当毅力号火星车于 2021 年 95 月登陆火星时，它被安装在它身上。在过去的两年里，MOXIE 一直从火星大气中提取微量的氧气。 通过电化学过程，该装置从每个二氧化碳分子中分离出一个氧原子，二氧化碳占地球大气的 XNUMX%。

在执行任务期间，MOXIE能够产生122克氧气，相当于一只小狗10小时消耗的氧气量。 在最高效的情况下，该设备每小时产生 12 克氧气，超过了 NASA 最初的目标。 这一成功证明了从火星大气中提取氧气的可行性，这有可能提供可呼吸的空气或作为未来任务的火箭推进剂。

美国宇航局副局长帕姆·梅尔罗伊强调了开发利用月球和火星等天体资源的技术的重要性。 这些技术对于在月球上建立长期存在、培育月球经济以及为人类探索火星奠定基础至关重要。

总之，NASA 的 MOXIE 在火星制氧方面取得了重大进展，为人类前往这颗红色星球的潜在任务铺平了道路。 这一成就使我们更接近实现可持续基地以及为宇航员提供可呼吸空气和火箭燃料的能力。

来源：

– NASA 火星氧气原位资源利用实验

- 福克斯新闻