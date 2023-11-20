小鼠行为和大脑活动：破译其中的联系

小鼠是高度活跃的生物，经常进行各种运动和行为。 无论是梳理毛发、嗅嗅还是抽动胡须，这些动作都会产生跨越大脑不同区域的神经信号。 虽然这些信号可以让我们了解小鼠的即时活动，但它们的确切意义仍然难以捉摸。

在一项开创性的研究中，HHMI 珍妮莉亚研究园的研究人员开发了一种名为 Facemap 的工具，利用深度神经网络在小鼠的面部运动（眼睛、胡须、鼻子和嘴巴）和大脑神经活动之间建立联系。 通过了解这些自发行为如何与全脑信号相关，科学家希望揭开神经表征的神秘面纱。

斯特林格实验室的研究生、该研究的主要作者阿蒂卡·赛达 (Atika Syeda) 解释了该研究的目标：识别特定大脑区域所代表的行为并改进跟踪机制。 Janelia 小组领导者 Carsen Stringer 和 Marius Pachitariu 之前的研究表明，看似随机的大脑活动实际上是由这些自发运动驱动的。 然而，其根本机制仍知之甚少。

Facemap 的发展代表了解码全脑信号的重大进步。 通过跟踪和分析面部运动，研究人员可以深入了解神经元所代表的特定行为和活动。 该工具为揭示小鼠行为与大脑活动之间复杂的关系开辟了新途径。

随着研究的进展，科学家们希望对这些联系的更清晰的了解将有助于揭示大脑如何处理和利用面部运动信息。 通过解码行为的神经表征，这项研究有可能显着增进我们对大脑功能的了解，并为未来的研究提供有价值的见解。

常见问题

问：什么是脸部图？

Facemap 是由 HHMI 珍妮莉亚研究园区的研究人员开发的工具。 它利用深层神经网络在小鼠的面部运动和大脑神经活动之间建立联系。

问：研究小鼠行为和大脑活动有何意义？

研究小鼠行为和大脑活动可以为大脑如何处理和表示信息提供有价值的见解。 通过了解特定行为的神经表征，研究人员可以更深入地了解大脑功能。

问：面部地图如何工作？

Facemap 跟踪并分析小鼠的面部运动，例如眼睛、胡须、鼻子和嘴巴的运动。 然后，它将这些信息与大脑中相应的神经活动联系起来，从而深入了解特定大脑区域所代表的行为。

问：这项研究的潜在应用是什么？

这项研究有可能增强我们对大脑功能的理解，并可能对神经科学、心理学和医学等各个领域产生影响。 它可能有助于理解大脑疾病和开发靶向治疗的进步。