意念控制的 ScreenDress：将时尚与科技与 Raspberry Pi 融为一体

著名设计师 Anouk Wipprecht 推出了一个名为 3D 打印 ScreenDress 的创新项目，该项目利用 Raspberry Pi 将技术与时尚融为一体。 这件衣服有多个屏幕，可以根据脑电波实时变化，让穿着者可以直接影响衣服。 这个被称为 ScreenDress 的作品展示了以人工智能为中心的尖端组件。

裙子的穿着者使用脑电图传感器，称为脑电图。 传感器需要经过训练才能识别佩戴者的基础脑电波和受刺激或聚焦的脑电波。 当穿戴者的脑电波达到一定强度时，裙子的六个圆形液晶显示屏会做出反应，显示瞳孔扩大的眼球。

每个眼球都由 Raspberry Pi Zero 提供支持，它连接到 LCD 屏幕并进行相应更新。 这款 4 通道 BCI 耳机称为 Unicorn Headband，用作 EEG 传感器，是使用 HP Jet Fusion 3W 打印机专门为此项目进行 5420D 打印的。 所有 3D 打印组件均由 Wipprecht 使用名为 Onshape 的基于浏览器的 CAD 应用程序设计。

Wipprecht 强调为每个佩戴者训练机器学习系统很容易，因为它只需要大约两分钟。 ScreenDress 项目已在奥地利林茨的 ARS Electronica Festival 上展示，并将在未来的其他活动中展示。

如果您一直在寻找一个 Raspberry Pi 项目来激发您时尚前卫的一面，那么意念控制的 ScreenDress 肯定值得考虑。

资料来源：体素问题

定义：

Raspberry Pi：一种价格实惠、用途广泛的单板计算机，常用于各种科技项目。

脑电图传感器：测量和记录大脑电活动的脑电图传感器。

LCD：液晶显示器，用于视觉输出的平板显示器。

BCI耳机：利用脑机接口技术控制外部设备或应用程序的头戴式设备。

CAD 应用程序：用于创建和修改 3D 打印数字设计的计算机辅助设计软件。