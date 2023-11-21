工业计算的新时代：推出 EDATEC 的 Raspberry Pi 5 平板电脑

EDATEC 推出了首款基于 Raspberry Pi 5 的工业产品，这是一项突破性举措。这款创新平板电脑有 7 英寸和 10 英寸型号，专为工业应用而设计。 它的售价为 258 美元，提供令人印象深刻的套件，其中包括具有 5GB RAM 的 Raspberry Pi 8，使其成为满足工业计算需求的强大且多功能的解决方案。

该平板电脑配备带 LED 背光的高分辨率 TFT LCD，提供清晰的视觉效果和鲜艳的色彩。 7 英寸型号的分辨率为 1024×600，而更大的 10 英寸型号则提供更令人印象深刻的 1280×800 分辨率。 两个屏幕均支持 10 点多点触控功能，可实现直观、精确的交互。

EDATEC 平板电脑最有趣的功能之一是其三显示器设置的潜力。 通过暴露两个微型 HDMI 端口，用户可以扩展工作空间并提高工作效率。 这种灵活性为工业环境中的多任务处理和多任务处理开辟了新的可能性。

虽然数据表暗示可选相机的可用性，但有关兼容性的详细信息仍然未知。 尽管如此，这一添加可以极大地增强平板电脑的功能，无论是 USB 摄像头还是与官方 Raspberry Pi 摄像头兼容。

EDATEC 平板电脑在设计时充分考虑了耐用性，采用坚固的铝材制成，确保其在恶劣的工业环境中的适应能力。 屏幕的 6H 硬度等级提供了额外的防刮擦和撞击保护，从而延长了其使用寿命和可靠性。

Raspberry Pi 5 牢固地固定在屏幕背面，可方便地访问所有端口。 然而，值得注意的是，没有 GPIO 分线，并且铝制外壳似乎可以被动冷却 Raspberry Pi 以减轻潜在的发热问题。

为了满足不同的需求，EDATEC在速卖通上提供了两个版本的平板电脑。 售价 258 美元的型号包括 10 英寸屏幕、具有 5GB RAM 的 Raspberry Pi 8 和 32GB microSD 卡。 解码 Aliexpress 列表后发现，此特定变体中似乎不包含相机。

借助 EDATEC 的 Raspberry Pi 5 平板电脑，工业客户现在可以享受这项尖端技术的优势。 这一强大且功能丰富的解决方案为工业计算开辟了新的可能性，彻底改变了各个领域的企业运营方式。

常见问题

1. EDATEC Raspberry Pi 5 平板电脑与其他工业计算机有何不同？

EDATEC 平板电脑利用 Raspberry Pi 5 脱颖而出，以实惠的价格提供强大的计算能力。 其紧凑的外形、多功能性以及与现有系统的轻松集成使其成为工业应用的绝佳选择。

2. 我可以将多台显示器连接到EDATEC平板电脑吗？

是的，平板电脑有两个微型 HDMI 端口，可实现三显示器设置。 此功能提高了工作效率，使用户能够同时在多个屏幕上工作。

3. EDATEC平板电脑与Raspberry Pi相机兼容吗？

虽然平板电脑提到了可选摄像头，但其兼容性细节仍不确定。 目前尚不清楚它是否与官方 Raspberry Pi 相机兼容或是否支持 USB 相机。

4. Raspberry Pi 在 EDATEC 平板电脑中如何冷却？

EDATEC 平板电脑在设计时考虑了被动冷却。 铝制外壳可有效散发 Raspberry Pi 5 的热量，确保在工业环境中实现最佳性能。

5. EDATEC 平板电脑有哪些可用型号？

EDATEC 在 Aliexpress 上提供两种型号的平板电脑：7 英寸型号和 10 英寸型号。 每个变体都提供不同的屏幕尺寸和分辨率，以满足不同的工业计算需求。