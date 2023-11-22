新研究旨在利用量子技术彻底改变皮肤癌治疗

悉尼大学纳米研究所的研究人员已获得非营利组织 Wellcome Leap 授予的合同，开发用于生物和健康领域的量子技术。 这项耗资数百万美元的项目名为“生物量子”（Q4Bio），旨在确定并展示未来几年量子计算机在人类健康领域的应用，这些应用将受益于量子计算机的出现。

悉尼大学的团队将专注于利用量子技术开发新分子，用于治疗皮肤癌和改进防晒霜。 传统计算机目前难以准确预测分子中的量子化学动力学，这是药物开发的一个重大瓶颈。 通过开创新的量子解决方案并开发精确量子模拟的算法，该团队希望大大改进光敏化学反应的建模。

这些反应发生的速度如此之快，以至于无法实时观察，因此很难理解和研究其机制。 通过使用模拟量子模拟，科学家可以将这些过程减慢 100 亿倍，以准确观察和分析它们。 该团队最近发表的研究证明了量子模拟中的这种显着放缓。

由 Tingrei Tan 博士、Ivan Kassal 副教授和 Pablo Fernandez Peñas 教授领导的多学科团队旨在汇集量子技术、化学和医学研究方面的专业知识，以应对这些复杂的挑战。 他们的研究可能会带来一种全新的方法来理解和治疗疾病，以及设计用于医疗应用的创新分子。

量子技术仍处于早期阶段，但它有望彻底改变各个领域，包括药物设计、材料科学和密码学。 悉尼大学以其综合性、世界一流的研究能力，是开展这项研究的理想机构。

常见问题解答：

问：什么是生物量子 (Q4Bio)？

答：Q4Bio 是一个旨在识别、开发和展示量子技术在人类健康中应用的项目。

问：悉尼大学在Q4Bio方面的研究主要重点是什么？

答：研究团队专注于利用量子技术开发新分子，用于治疗皮肤癌和改进防晒霜。

问：为什么量子技术在药物开发中很重要？

答：量子技术可以准确预测分子中的量子化学动力学，这是传统计算机难以解决的药物开发的关键组成部分。

问：什么是模拟量子模拟？

答：模拟量子模拟使科学家能够将过程减慢 100 亿倍，以观察和研究发生得太快而无法实时观察的反应。

问：这项研究对医学领域有何影响？

答：这项研究可能会带来理解和治疗疾病的新方法，以及用于医疗应用的创新分子的设计。

问：为什么悉尼大学非常适合这项研究？

答：悉尼大学拥有全球最广泛、最深入的量子技术项目之一，拥有量子理论、硬件和软件开发方面的世界一流专家。