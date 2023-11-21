隆重推出 pTron 最新智能手表：风格与功能的完美结合

著名科技品牌 pTron 最近推出了两款尖端智能手表，以满足精通科技的印度市场。 这些最先进的设备，即 Reflect MaxPro 和 Reflect Flash，拥有大量的卓越功能，一定会吸引消费者。 让我们仔细看看这些卓越的智能手表所提供的功能。

沉浸式展示 Reflect MaxPro 智能手表配备令人惊叹的 2.01 英寸高清显示屏，刷新率为 60Hz，让用户沉浸在充满活力的视觉效果中。 同时，Reflect Flash 拥有略小的 1.32 英寸显示屏，提供紧凑而优雅的观看体验。 这两款设备均采用 2.5D 曲面玻璃，外观时尚、无缝，最高亮度为 600 尼特，即使在明亮的阳光下也能确保轻松可读。

全面的健身追踪 pTron 深知健康生活方式的重要性，这就是 Reflect MaxPro 和 Reflect Flash 智能手表优先考虑健身追踪的原因。 借助 8 种主动运动模式和集成的健康套件，用户可以轻松监测心率、血压、SpO2 水平、睡眠模式、步数、消耗的卡路里和行走的距离。 通过这些宝贵的功能保持积极性并实现您的健康目标。

无与伦比的耐用性 这两款智能手表均具备 IP68 防护等级，能够承受积极生活方式的严酷考验。 它们在淡水环境中提供卓越的防水性能，防水深度可达 1.5 米，持续时间为 30 分钟。 无论您是在泳池中戏水，还是遭遇意外的阵雨，请放心，您的智能手表都将毫发无伤，随时准备采取行动。

无缝连接 使用蓝牙 v5.0 功能轻松与朋友、家人和同事保持联系。 Reflect MaxPro 和 Reflect Flash 智能手表均配备内置麦克风，可直接从手腕进行无缝通话。 无论您身在何处，都可以体验水晶般清晰的音质并享受免提通信的便利。

延长电池寿命 Reflect MaxPro 承诺一次充电可使用 5 天，待机时间长达 15 天。 同时，Reflect Flash 的待机时间长达 10 天，确保您的日常工作不间断。 此外，智能手表采用磁力充电技术，只需 3 小时即可完成充电。

附加功能 除了核心功能之外，Reflect MaxPro 和 Reflect Flash 智能手表还提供了许多增强用户体验的附加功能。 无缝同步您的联系人，接收实时社交媒体通知，远程控制智能手机的相机，并享受语音助手支持的便利。 其他值得注意的功能包括唤醒和唤醒功能、天气预报、查找手表功能等等。

随着Reflect MaxPro和Reflect Flash智能手表的推出，pTron再次树立了可穿戴技术行业创新的标杆。 体验这些非凡时计中风格与功能的完美结合。

常见问题解答

1. 这些智能手表可以跟踪我的健身活动吗？

是的，Reflect MaxPro 和 Reflect Flash 智能手表都提供 8 种活跃运动模式和全面的健康套件来跟踪您的健身活动。

2. 这些智能手表防水吗？

事实上，这些智能手表具有 IP68 防护等级，可确保在 1.5 米深的淡水中防水 30 分钟。

3. 电池能用多久？

Reflect MaxPro 充满电后可使用 5 天，待机时间为 15 天。 同时，Reflect Flash 的待机时间长达 10 天。

4. 我可以用这些智能手表打电话吗？

绝对地！ 两款智能手表均配备蓝牙 v5.0 和内置麦克风，让您可以方便地拨打电话。

5. 这些智能手表还提供哪些其他功能？

这些智能手表提供了一系列功能，包括联系人同步、社交媒体通知、相机远程控制、语音助手支持等等。