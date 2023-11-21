靛蓝盘：在神奇宝贝猩红和紫罗兰中释放新的冒险和挑战

在神奇宝贝世界中开始新的冒险总是令人兴奋的，尤其是当新的扩展包推出时。 《Indigo Disk》就是这样的情况，它是备受期待的神奇宝贝猩红和紫罗兰的第二个 DLC。 作为游戏终局 DLC，玩家必须首先完成 Scarlet 和 Violet 的主要故事情节以及 The Teal Mask，然后才能访问这一令人兴奋的新内容。

靛蓝圆盘将培训师带到迷人的蓝莓学院，这是著名的纳兰贾学院的姐妹学校。 这个全新的区域带来了大量令人兴奋的体验，从与老朋友重聚到遇到新面孔的训练师。 似乎这还不够，玩家还将有机会与这些训练师战斗，甚至捕捉在学院广阔的水晶容器中漫步的新的和熟悉的神奇宝贝物种。

玻璃容器是蓝莓学院内令人惊叹的设施，旨在复制从热带海滩到冰冻苔原的各种环境。 这个生机勃勃的栖息地是数量惊人的神奇宝贝的家园，其中包括过去几代的新手。 让这次遭遇更加惊心动魄的是，这些神奇宝贝的行为是自主的，并不局限于教授提供的神奇宝贝球。 这是一个从完全不同的角度见证他们行为的机会。

但捕捉神奇宝贝只是水晶馆冒险的开始。 靛蓝盘不仅引入了新的进化和迷人的悖论神奇宝贝，如阿古拉顿、狂暴闪电和铁冠。 它还欢迎大量回归的神奇宝贝，远远超出了老玩家的回归范围。 虽然确切的数字仍然是个谜，但请放心，即使对于最专注的训练师来说，将它们全部捕获也将是一项艰巨的挑战。

然而，Terarium 本身对许多人来说具有不可抗拒的吸引力。 这个广阔的地点拥有令人印象深刻的规模和对细节的一丝不苟，提供了无尽的探索机会。 尽管具体细节仍处于保密状态，但这种沉浸式环境的巨大规模有望吸引各种类型的培训师。

除了迷人的玻璃容器之外，还有蓝莓学院的学术一面。 培训师将有机会参加课程，每个课程都采用实践教学方法。 目睹了在泰拉瑞姆举办的课程的一部分，我发现自己的任务是捕捉一只阿罗拉神奇宝贝。 我手里拿着阿罗拉格里默和阿罗拉椰蛋，凯旋归来，把其他人留下了不受欢迎的作业。

当然，战斗是神奇宝贝体验中不可或缺的一部分，蓝莓学院更喜欢双人战斗。 这引入了额外的战术决策和团队建设层面，确保训练员在面对对方训练员时准备好释放两个神奇宝贝球。 我在 The Indigo Disk 期间参与的战斗被证明是令人难忘和具有挑战性的，不断考验我的团队管理技能、对类型对决的理解和动作选择。

一旦基础打好，就可以与四强一起测试你的价值了。 在直接挑战精英四人组的成员之前，训练员必须完成精英试炼，这让人想起障碍训练场。 目睹阿玛丽斯的审判，与科雷顿或米雷顿一起穿越空中环，我想起了《小龙斯派罗》中令人兴奋的障碍。 这种令人耳目一新的转折为每场精英四人组战斗注入了兴奋感，为激烈的神奇宝贝对神奇宝贝战斗奠定了基础。

尽管我并没有从与阿玛丽斯的遭遇中取得胜利，但这却更加坚定了我重返靛蓝盘的决心。 超过 230 个新的和回归的 Pokémon 等待发现和捕获，迷人的 Terarium 等待探索，强大的训练师等待挑战，可以肯定地说，The Indigo Disk 提供了 Pokémon 粉丝渴望的全面的游戏后内容。 就我而言，我正热切地等待着复赛，并且已经沉浸在《神奇宝贝猩红》的世界里了。 冒险仍在继续，机会无穷无尽。