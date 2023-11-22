Pokémon GO 黑色星期五特卖为训练师提供双倍奖励金币

Pokémon GO 最近公布了今年黑色星期五特卖的激动人心的细节。 在 Pokémon GO 官方网上商店购买超过 20 美元的捆绑包时，训练师将有机会获得双倍奖励 PokéCoins。 这项独家促销活动允许玩家在常规应用内商店之外获取 PokéCoins，同时赚取额外的奖励金币作为购买奖励。

虽然这个消息听起来很诱人，但值得注意的是，双倍奖金硬币并不意味着以相同的价格获得双倍的捆绑包大小。 相反，Niantic 将通过 Pokémon GO 网上商店购买的奖励金币增加一倍。

为了阐明价格和比较，我们检查了克罗地亚境内常规网上商店、应用程序内商店上提供的捆绑价格。 请记住，由于 Niantic 的地区特定定价，价格可能会因您所在地区的不同而有所不同。

在查看可用的捆绑包后，很明显，黑色星期五优惠为较大的捆绑包购买提供了一些好处。 然而，它们可能并不像预期的那么引人注目。 在比较 2500 个金币、5200 个金币和 14500 个金币的大捆绑包时，事实证明，常规网上商店捆绑包比游戏内捆绑包便宜约 7%。 与此同时，与同等游戏内捆绑包相比，黑色星期五捆绑包平均节省 13.5%。

总的来说，如果您选择利用这次促销，您预计可以节省 12% 到 14.3% 的费用，具体取决于您选择的捆绑包。

考虑到这些发现，可以肯定地说，这些黑色星期五优惠可能并不像一些消费者预期的那样令人兴奋。 如果您并不迫切需要 PokéCoins，那么跳过这次促销可能是明智之举。 但是，如果您想购买，请放心，所提供的捆绑包尺寸之间的折扣没有显着差异。

常见问题解答：

问：训练师如何从 Pokémon GO 的黑色星期五促销中受益？

答：通过 Pokémon GO 网上商店购买超过 20 美元的捆绑包，训练师可以将奖励 PokéCoin 加倍。

问：黑色星期五捆绑价格全球相同吗？

答：不，Niantic 使用特定于地区的定价，因此价格可能会根据您所在的国家/地区而有所不同。

问：黑色星期五捆绑包与常规网上商店和应用内捆绑包相比如何？

答：常规网上商店捆绑包平均比游戏内捆绑包便宜 7%，而黑色星期五捆绑包可节省约 13.5%。