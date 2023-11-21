PlayStation Portal：PS5 的第二屏幕体验

正在寻找增强 PlayStation 5 游戏体验的新方法吗？ PlayStation Portal 就是您的最佳选择。 这款创新设备很快成为 PlayStation 粉丝的必备品，它提供了第二个屏幕解决方案，让您可以在舒适的沙发或床上玩自己喜欢的游戏。

虽然人们对 PlayStation Portal 的最初反应可能比较温和，但有限的库存水平已经在游戏玩家中引起了狂热，现在每个人都渴望获得一个。 我们对该设备的评测给出了 8/10 的可靠评分，凸显了它作为 PS5 的第二屏幕伴侣的实用性。 然而，值得注意的是，缺乏蓝牙和互联网浏览器确实限制了其在家庭之外的功能。

但不用担心，索尼已确认 PlayStation Portal 将于 22 月 XNUMX 日起在英国重新有货。这一消息让那些一直热切等待其上市的人们松了一口气。 有关库存情况的更新，请务必在 Twitter 上关注@IGNUKDeals。

那么，PlayStation Portal 到底是什么？它如何增强您的游戏体验？ PlayStation Portal 的建议零售价为 199.99 英镑，是 PS5 专用的第二屏幕设备。 即使其他人正在使用电视，它也可以让您无缝地继续游戏。 无论您是懒洋洋地躺在沙发上还是躺在床上放松身心，这款紧凑便携的设备都可确保您永远不会错过游戏冒险。

随着假期的临近，PlayStation Portal 已成为那些最近购买 PS5 的人的热门选择。 其多功能性和便利性使其成为您闪亮的新控制台的完美伴侣。 立即购买一款，在这个假期最大限度地享受游戏乐趣。

常见问题

PlayStation Portal 的价格是多少？

PlayStation Portal 在英国的建议零售价为 199.99 英镑。

PlayStation Portal 何时会重新有货？

索尼已确认 PlayStation Portal 将于 22 月 XNUMX 日起在英国重新有货。

PlayStation Portal 有蓝牙和互联网浏览器吗？

不可以，PlayStation Portal 没有蓝牙或互联网浏览器，这限制了它在家庭之外的使用。

我在哪里可以购买 PlayStation Portal？

您可以从英国的各个零售商处购买 PlayStation Portal。 请关注 Twitter 上@IGNUKDeals 的股票动态，了解最新信息。