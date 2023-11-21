索尼将有争议的游戏添加到 PlayStation Plus 目录中

索尼最近因其过去几个月在其 PlayStation Plus 服务中添加的游戏平淡无奇而面临批评。 然而，该公司似乎迈出了大胆的一步，将备受争议的游戏《指环王：咕噜》纳入 2023 年的产品目录中。

这一决定引起了游戏玩家的不同反应。 虽然有些人对这一增加感到失望，但另一些人却在这个有争议的选择中找到了幽默。 就在几个月前的 XNUMX 月份发布的《指环王：咕噜》未能以其平淡无奇的任务、乏味的视觉效果和重复的游戏玩法给玩家留下深刻的印象。 不出所料，它目前在 Steam 上的评级为“大多为负面”。

围绕该游戏的批评是如此严厉，甚至连其开发商 Daedalic Entertainment 也不得不发表声明，对游戏的缺陷表示歉意。 游戏发行后不久，开发工作室面临关闭，并决定专注于发行。

随着 2023 年度游戏竞争者的游戏界升温，《指环王：咕噜》不太可能获得任何赞誉。 其平庸的性能和负面的评价使其成为 PlayStation Plus 目录中不起眼的新成员。

在相关新闻中，玩家可以期待即将推出的冒险游戏《指环王：夏尔传说》。 这款游戏结合了《星露谷物语》和深受喜爱的中土世界等热门游戏的元素，预计将于 2024 年发布。希望它能为《指环王》系列的粉丝提供更迷人、更愉快的体验。

常见问题解答

1.《指环王：咕噜》的评分如何？

《指环王：咕噜》目前在 Steam 上的评分为“大多为负面”。

2. 《指环王：咕噜》的发行是否存在任何争议？

是的，这款游戏因其缺乏想象力的任务、乏味的环境、糟糕的图形和重复的游戏玩法而受到批评。 开发商 Daedalic Entertainment 甚至对游戏的缺陷发表了道歉。

3. 玩家对《指环王：夏尔传说》有何期待？

《指环王：夏尔传说》是一款即将推出的冒险游戏，融合了星露谷物语和中土世界的元素。 它预计于 2024 年发布，为粉丝提供独特的游戏体验。