纽约州立大学奥斯威戈分校升级后的天文馆带来新机遇

纽约州立大学奥斯威戈分校的希尼曼天文馆最近进行了重大更新和翻新，扩大了技术范围，提高了易用性，并为辅修天文学的学生提供了更多的学习机会。 升级过程始于一年多前，旨在解决天文馆之前的软件“星夜”的局限性。

在纽约州立大学奥斯威戈分校天文馆馆长兼物理学助理教授 Natalia Lewandowska 的指导下，升级之旅从参观宾夕法尼亚州查兹福特的一个车间开始。 研讨会透露，Starry Night 背后的公司 Spitz Inc. 已被另一家天文馆公司 Cosm 收购，导致 Starry Night 停产，并推出了名为 Digistar 的新的改进软件系统。

得益于希尼曼捐赠基金的慷慨资助，天文馆升级不仅包括新软件，还包括必要的计算机硬件和更新的 Windows 版本。 Lewandowska 解释说，整个天文馆现在在两台新更换的运行 Digistar 7 的计算机上运行。

Digistar 7 的采用反映了技术的快节奏发展。 它的不断升级提供了新的特性和功能，包括首次将天文馆连接到互联网的能力。 这种连接使 Spitz Inc. 的技术人员能够通过在线访问天文馆的软件来远程解决任何问题或故障。

在线连接还促进了天文馆表演创作中的协作和复杂性。 Digistar 7 可以访问基于云的社区创建的资产数据库和最新的国际天文数据，从而实现动态和创新的演示。 学生现在可以在伽马射线等各种光谱中见证银河系，从而更身临其境、更全面地了解天体现象。

这些进步为纽约州立大学奥斯威戈分校的学生带来了新的学习机会。 计划于明年秋季推出天文馆课程，将使学生能够学习制作自己的节目的复杂性。 本课程对于辅修天文学的学生特别有益。

自 1960 世纪 XNUMX 年代以来，纽约州立大学奥斯威戈天文馆一直保持着为大学社区服务的传统。 通过采用尖端技术并促进天体物理学爱好者之间的合作，升级后的希曼天文馆延续了这一传统，同时推动学生进入令人兴奋的天文探索新领域。

常见问题解答

纽约州立大学奥斯威戈天文馆以前使用的软件系统的名称是什么？

纽约州立大学奥斯威戈天文馆之前使用的软件系统名为“Starry Night”。

升级后的软件系统名称是什么？

升级后的软件系统称为Digistar 7。

天文馆进行了哪些改进？

天文馆的软件、硬件和操作系统得到了更新，从而扩展了技术、提高了易用性并增加了学习机会。

天文馆连接到互联网对设施有何好处？

通过互联网连接，Spitz Inc. 的技术人员可以远程访问天文馆的软件并对其进行故障排除，从而提供及时、高效的帮助。

为学生创造了哪些新的学习机会？

升级后的软件为天文馆课程的推出铺平了道路，学生可以学习如何创建自己的节目。 这个机会对于那些辅修天文学的人来说特别有价值。