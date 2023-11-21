新文章：促进视频游戏行业的性别平等

电子游戏行业自诞生以来已经取得了长足的进步，塞尔达、劳拉·克劳馥、桃子公主和萨姆斯·阿兰等标志性角色吸引了全世界的玩家。 然而，尽管取得了进展，但令人沮丧的是，一些人仍然坚信这个行业是由男性主导的。 最近涉及 PC 玩家的争议凸显了女性在游戏领域被忽视和代表性不足的持续问题。

PC Gamer 发行了纪念其成立 30 周年的杂志，其中包含对前编辑和员工的采访。 然而，读者很快就注意到过去三十年来在该出版物工作的女性缺席了。 可以理解的是，游戏界的女性在网上表达了她们的失望，并寻求彼此的支持和团结。 PC Gamer 的主编菲尔·萨维奇 (Phil Savage) 承认了这一错误并发表了道歉，承认女性在游戏媒体中的比例过高。

不幸的是，此类事件并非孤立发生。 视频游戏行业长期以来因缺乏性别多样性而受到批评。 根据最近的一项调查，61% 的游戏从业人员是男性，而 79% 的视频游戏主角是男性。 此外，女性常常被排除在重大行业活动和展示之外，进一步延续了男性主导的环境。

那么，解决办法是什么呢？ 视频游戏开发商和多元化倡导者杰伊·贾斯蒂斯(Jay Justice)等女性认为，从不公平制度中受益的男性在促进性别平等方面发挥积极作用至关重要。 这包括当他们目睹边缘化性别被排斥时大声疾呼，倡导同工同酬，以及推荐合格的女性和非二元性别人士以获得机会。 歧视必须积极挑战和消除，但这需要整个行业的集体努力。

公司还需要做的不仅仅是发表含糊的声明。 公关专业人士和 Twitch 流媒体 SailorTabbyCat 强调采取切实行动来应对女性和非二元个体（尤其是来自边缘化社区的女性和非二元个体）面临的挑战的重要性。 有必要创造一个欢迎和包容的环境，以培养他们的才能和贡献。

作为一名女性游戏记者，我亲眼目睹了女性所面临的障碍。 虽然一些男同事的本意是好的，但还需要做更多的事情。 闯入这个历史上由男性主导的领域需要发出一些声音并挑战现状。 该行业必须积极寻求将女性纳入小组、工作室和知名名单中，为她们提供应有的认可和机会。

促进视频游戏行业的性别平等需要集体努力。 现在是该行业认识到女性做出的宝贵贡献并确保她们获得平等机会展示才华的时候了。 让我们共同努力，建立一个更具包容性和多元化的游戏社区，拥抱所有人的创造力和技能，无论其性别如何。

常见问题

1. 为什么性别平等在视频游戏行业很重要？

性别平等在视频游戏行业至关重要，以确保每个人都有平等的机会在该领域工作和发展。 它促进了观点、想法和创造力的多样性，从而带来更具包容性和代表性的游戏。 它还允许建立一个更加热情和多样化的游戏社区，让来自不同背景的玩家感到被关注和包容。

2. 男性如何支持游戏领域的性别平等？

男性可以通过大声疾呼反对排斥和代表性不足、倡导平等报酬和机会以及积极推荐和提拔合格的女性和非二元个体来支持游戏中的性别平等。 重要的是要认识到系统性偏见并积极努力消除它们。

3. 企业可以采取哪些行动来促进性别平等？

公司可以采取切实行动，通过制定包容性政策和做法、实现员工队伍多元化以及确保职业发展的平等机会来促进性别平等。 他们还应该在小组讨论、采访和展示中积极寻求不同的声音，并为女性和非二元个体的成长提供安全和支持性的环境。

4. 游戏社区如何为促进性别平等做出贡献？

游戏社区可以通过支持和放大女性和非二元个体的声音、挑战性别歧视和厌恶女性的行为以及创造让每个人都感到受到尊重和重视的包容性空间，为促进性别平等做出贡献。 游戏社区应积极努力消除社区内存在的性别陈规定型观念和偏见。