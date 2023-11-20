最近有消息称，领先的互联智能戒指公司 Oura 为其团队增添了令人兴奋的新成员。 前 Apple Health 高管、医疗保健行业知名人士 Jason Oberfest 已被任命为 Oura 临床战略和医疗保健工作的负责人。 这一战略举措标志着 Oura 致力于扩大其合作伙伴网络，并将自己打造成医疗保健领域的重要参与者。

自 2015 年在 Kickstarter 众筹活动中推出以来，Oura 已经取得了长足的进步。该公司在 2018 年推出了第二代戒指，最近又在 2021 年推出了第三代 Oura 戒指，为自己的成功铺平了道路。 Oura Ring 利用尖端技术，通过跟踪 200 多种生物特征来提供全面的健康见解，包括睡眠模式、身体活动、压力水平、心率、月经周期和血氧水平。 凭借时尚的设计和强大的配套应用程序，Oura Ring 受到注重健康的人士的欢迎，其中包括詹妮弗·安妮斯顿和哈里王子等名人。

Jason Oberfest 的任命表明了 Oura 决心从健康追踪器发展成为成熟的健康工具。 凭借 Oberfest 在互联医疗保健领域的专业知识以及他对 Apple 健康团队的大力参与，Oura 准备对医疗保健行业有更深入的了解，并在成为全面的医疗保健解决方案方面取得长足进步。

首席执行官 Tom Hale 对 Oberfest 的到来表达了他的热情，并表示这标志着 Oura 新篇章的开始。 该公司最近的合作进一步体现了该公司将 Oura Ring 作为整体健康工具合法化的雄心，例如与 Gucci 合作打造定制戒指。 此外，Oura 还与健康电子商务平台合作，通过灵活的医疗支出账户 (FSA) 促进了其戒指的购买。

Oura Ring 因其富有洞察力的数据和用户友好的界面而获得了认可。 许多用户发现 Oura 配套应用程序远远优于 Apple Fitness 的应用程序，提供更全面的功能和更具视觉吸引力的设计。

随着 Jason Oberfest 的加入，Oura 不断扩大其视野，很明显，公司未来的愿景重点是为个人提供先进的健康技术。 凭借其独特的戒指和创新方法，Oura 必将彻底改变我们管理健康和福祉的方式。

常见问题解答

什么是欧拉戒指？

Oura Ring 是一款智能戒指，利用先进技术跟踪 200 多种生物特征，为用户提供详细的健康见解。

杰森·奥伯菲斯特是谁？

Jason Oberfest 是前 Apple Health 高管，也是 Apple 健康团队的重要成员。 他加入 Oura 担任临床战略和医疗保健工作负责人。

Oura 与其他健康追踪器有何不同？

Oura Ring 以其全面的功能、时尚的设计和用户友好的配套应用程序而脱颖而出。 它提供了富有洞察力的数据和具有视觉吸引力的界面。

大浦对未来的愿景是什么？

Oura 的目标是将自己打造成一个全面的医疗保健解决方案，而不仅仅是健康和保健追踪器。 该公司正在努力使 Oura Ring 作为整体健康工具合法化。

大浦进行了哪些合作？

Oura 与 Gucci 合作打造了一款定制戒指，并与健康电子商务平台签署了协议，以便通过灵活的医疗支出账户 (FSA) 购买戒指。