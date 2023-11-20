Oppo Reno 11 系列将于中国推出，公布价格详情和主要规格

万众期待的OPPO Reno 11和Reno 11 Pro终于于23月11日在中国上市。这两款OPPO旗舰手机引起了广泛关注，粉丝们翘首以盼。 在正式发布之前，OPPO Reno XNUMX系列手机现身中国电信网站，公布了其价格和主要规格。

根据中国电信网站的清单，Oppo Reno 11 Pro 将搭载 Snapdragon 8+ Gen 1 SoC，确保闪电般的性能。 该系列的两款机型预计将运行基于Android 14的最新ColorOS 14，为用户提供增强且人性化的体验。

在相机功能方面，OPPO Reno 11和Reno 11 Pro都将配备后置三摄，包括50MP主摄、8MP超广角摄像头和32MP长焦摄像头。 对于那些喜欢自拍的人来说，这两款机型都预计配备 32 兆像素的前置摄像头。

据传 Oppo Reno 11 将运行强大的联发科天玑 8200 SoC，而 Oppo Reno 11 Pro 将搭载 Snapdragon 8+ Gen 1 SoC。 这些规格保证了流畅、无缝的用户体验，无论是多任务处理还是运行要求苛刻的应用程序。

价格方面，11GB RAM + 2799GB 存储型号的 Oppo Reno 32,000 预计售价为 8 元人民币（约合 256 卢比）。 另一方面，Oppo Reno 11 Pro 的 3,999GB RAM + 46,000GB 存储选项的售价为 12 元人民币（约合 256 卢比）。 这些具有竞争力的价格使 Oppo Reno 11 系列成为智能手机爱好者的有吸引力的选择。

凭借令人印象深刻的规格和具有竞争力的价格，Oppo Reno 11系列必将在中国市场引起轰动。 敬请期待 23 月 XNUMX 日正式上线。

常见问题

问：OPPO Reno 11系列的主要规格是什么？

答：Oppo Reno 11 和 Reno 11 Pro 预计将分别配备 Snapdragon 8+ Gen 1 SoC 和联发科天玑 8200 SoC。 它们都将运行基于 Android 14 的 ColorOS 14，并具有三重后置摄像头设置。

问：OPPO Reno 11系列的预计价格是多少？

答：11GB RAM + 2799GB 存储型号的 Oppo Reno 32,000 的售价可能为 8 元人民币（约合 256 卢比），而 11GB RAM + 存储型号的 Oppo Reno 3,999 Pro 的售价可能为 46,000 元人民币（约合 12 卢比）。 256GB 存储选项。

问：OPPO Reno 11系列什么时候上市？

答：Oppo Reno 11 系列将于 23 月 XNUMX 日在中国上市。

问：Oppo Reno 11 系列有哪些颜色可供选择？

答：根据中国电信网站的官方信息，即将推出的 Oppo Reno 11 系列预计将有萤石蓝、月光石、绿松石色和曜石黑四种颜色可供选择。