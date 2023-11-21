OnePlus Buds 3：正在开发中的新型无线耳机

据报道，中国电子制造商 OnePlus 计划为其广受欢迎的 OnePlus Buds 系列推出新产品。 虽然尚未得到官方确认，但印度标准局 (BIS) 网站和美国联邦通信委员会 (FCC) 数据库中已发现有关即将推出的耳机（传闻称为 OnePlus Buds 3）的信息。

根据 FCC 清单，OnePlus Buds 3 将配备 520mAh 电池盒，支持 4.5W 输入和 1.2W 输出。 每个耳塞预计将配备 58mAh 电池，为用户提供长时间播放。 网站上展示的概念草图与之前泄露的渲染图相似，表明新耳机的设计可能与 OnePlus Buds Pro 2 类似。

BIS 上市截图显示，OnePlus Buds 3 可能很快就会进入印度市场。 该清单日期为 10 年 2023 月 XNUMX 日，并未提供有关耳塞的任何具体细节，但表明它们即将到货。

有关 OnePlus Buds 3 的传言表明，它们将配备 48dB 主动降噪 (ANC) 支持，让用户享受真正身临其境的音频体验。 据称，该耳塞还具有蓝牙 5.3 和 Google Fast Pair 连接功能，可与多种设备兼容。 此外，它们还可以提供双连接支持并拥有 IP55 级构造，确保防水和防汗。

虽然 OnePlus 尚未发布有关 OnePlus Buds 3 的官方信息，但猜测它们可能会与备受期待的 OnePlus 12 一起亮相。粉丝们热切等待该公司有关 OnePlus Buds 3 的规格、功能和可用性的进一步更新。

常见问题

1. OnePlus Buds 3 的预期电池寿命是多少？

据传 OnePlus Buds 3 在 ANC 关闭的情况下一次充电可提供长达 9 小时的电池续航时间。 与电池盒结合使用时，它们总共可以提供长达 33 小时的播放时间。

2. OnePlus Buds 3 是否具有主动降噪 (ANC) 功能？

是的，据说 OnePlus Buds 3 配备了 48dB 主动降噪 (ANC) 支持，让用户可以通过阻挡不需要的背景噪音来享受身临其境的音频体验。

3. OnePlus Buds 3 将提供哪些连接选项？

该耳机预计将配备蓝牙 5.3 和 Google Fast Pair 连接功能，确保与各种设备无缝配对，带来无忧的用户体验。

4. OnePlus Buds 3 防水防汗吗？

是的，据传 OnePlus Buds 3 采用 IP55 级结构，防水防汗。 用户可以在锻炼期间或在可能需要担心潮湿的其他环境中舒适地使用它们。