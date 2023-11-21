OnePlus Buds 3：下一代耳塞一瞥

年末临近，移动科技行业对 OnePlus 最新旗舰设备 OnePlus 12 即将发布充满期待。但 OnePlus 似乎为粉丝准备了更多惊喜。 据最近的报道，OnePlus Buds 3 已经出现在认证网站上，这表明该公司正在准备推出其下一代耳机。

虽然认证列表没有透露详细的规格，但它们确实为即将推出的 Buds 3 提供了一些有趣的见解。FCC 认证网站上展示的设计图纸与之前泄露的渲染图一致，这表明 OnePlus 忠实于所推出的设计语言今年早些时候推出了 OnePlus Buds Pro 2。

充电方面，Buds 3配备的充电盒内装有520mAh电池，支持4.5W输入和1.2W输出。 耳机本身将由 58mAh 电池供电。 虽然具体的电池续航时间尚未确定，但推测 Buds 3 将提供与 Buds Pro 2 类似的性能，在不使用主动降噪 (ANC) 的情况下可使用长达 9 小时，加上充电盒的综合电池续航时间为33小时。 激活 ANC 后，耳机预计可使用 6 小时，配合充电盒可延长至 22 小时。 此外，快速充电支持只需充电 5 分钟即可聆听 10 小时。

音质爱好者会很高兴知道 Buds 3 据称配备了 10.4 毫米低音扬声器和 6 毫米高音扬声器，可提供丰富的音频体验。 与其前身类似，Buds 3 预计将支持 48dB ANC，确保带来宁静、身临其境的聆听体验。 此外，这些耳塞具有 IP55 防水防尘等级，可满足日常使用的耐用性，而耳机盒则具有 IPX4 等级。

OnePlus Buds 3 很可能与 OnePlus 12 一起首次亮相，追随 OnePlus 与旗舰智能手机一起推出耳塞式耳机的趋势。 虽然预计将于下个月在中国正式发布，但预计将于 2024 年 XNUMX 月在全球发布，遵循 OnePlus 先在中国发布再在全球发布的惯例。

常见问题

1. OnePlus Buds 3什么时候发布？

OnePlus Buds 3 预计将于下个月在中国正式推出，并于 2024 年 XNUMX 月在全球发布。

2.Buds 3的充电规格是什么？

Buds 3 的外壳内装有 520mAh 电池，支持 4.5W 输入和 1.2W 输出。 耳机本身将由 58mAh 电池供电。

3. OnePlus Buds 3 的电池续航时间是多少？

虽然具体的电池续航时间细节尚未确认，但据推测 Buds 3 将提供与 Buds Pro 2 类似的性能，在不使用 ANC 的情况下使用时间长达 9 小时，使用充电盒时的综合电池续航时间为 33 小时。 激活 ANC 后，耳机预计可使用 6 小时，配合充电盒可延长至 22 小时。

4. Buds 3 有哪些音频功能？

据传 OnePlus Buds 3 配备 10.4 毫米低音扬声器和 6 毫米高音扬声器，可实现高品质声音再现。 预计它们还将支持 48dB 主动降噪 (ANC)。

5. Buds 3 防水防尘吗？

是的，Buds 3 具有 IP55 防水防尘等级，确保日常使用的耐用性。 该机壳具有 IPX4 防护等级。

注：本文提供的信息基于泄露和未经证实的报道。 官方详细信息在产品发布时可能会有所不同。