Nvidia 的新捆绑交易：玩家的梦想成真

领先的显卡制造商 Nvidia 刚刚宣布了一项令人兴奋的限时捆绑交易,这肯定会让世界各地的游戏玩家感到高兴。 购买任意 GeForce RTX 40 系列显卡,您现在即可享受价值 60 美元的两项精彩游戏服务订阅服务 - GeForce Now 和 Xbox Game Pass。 此优惠专供 RTX 40 系列产品堆栈使用,其中包括功能强大的 GeForce RTX 4090、4080、4070 Ti、4070、4060 Ti 和 4060。

Xbox Game Pass 是市场上最受欢迎的游戏订阅服务之一,提供对包含 100 多种 PC 游戏的庞大库的访问。 从《Starfield》和《极限竞速:地平线 5》等热门游戏到《光环》系列等深受喜爱的系列游戏,每个游戏爱好者都能找到适合自己的游戏。 此外,订阅者还可以访问 EA Play,这是另一项游戏订阅服务,提供一系列 EA 游戏,如《战地》、《极品飞车》和《孤岛危机》系列,以及新发布游戏《绝地:幸存者》和 EA Sports 的有限试用期世界拉力锦标赛。

同时,GeForce Now 是 Nvidia 的云游戏流媒体服务,使您能够在各种设备上无缝地玩 PC 游戏。 无论您喜欢在 PC、笔记本电脑、平板电脑、手机、游戏机、掌上电脑,甚至电视上玩游戏,GeForce Now 都能满足您的需求。 限时捆绑包包括 3 个月的 GeForce Now 优先订阅,让您能够访问支持 RTX 的设备并优先访问服务器,从而获得更快、更流畅的游戏体验。

GeForce Now 拥有超过 1500 个可玩游戏的库,确保您永远不会用完令人兴奋的游戏可供选择。 唯一的要求是拥有或从受支持的 PC 游戏库(例如 Steam、Epic Games Store、Ubisoft、EA 或 GoG)租用游戏。

不要错过这个难得的机会! Nvidia 捆绑优惠现已有效,有效期至 8 年 2024 月 40 日,因此请务必购买您喜欢的 RTX XNUMX 系列显卡,享受前所未有的沉浸式游戏体验。

常见问题解答

1. 什么是 Nvidia 捆绑交易?

当您购买任何 GeForce RTX 60 系列显卡时,Nvidia 捆绑交易提供 40 美元的 GeForce Now 和 Xbox Game Pass 订阅服务。

2. Xbox Game Pass 中包含哪些游戏?

Xbox Game Pass 提供对各种 PC 游戏的访问,包括《Starfield》、《瘟疫传说:安魂曲》、《极限竞速:地平线 5》、《微软飞行模拟器》、《毁灭战士:永恒》和《光环》系列等热门游戏。 此外,订阅者还可以访问 EA Play,其中包括《战地》、《极品飞车》和《孤岛危机》系列的游戏。

3.GeForce Now 是什么?

GeForce Now 是 Nvidia 的云游戏流媒体服务,允许您在多种设备上玩 PC 游戏,包括 PC、笔记本电脑、平板电脑、手机、游戏机、掌上电脑和电视。 限时捆绑包包括 3 个月的 GeForce Now 优先订阅,提供对支持 RTX 的设备的访问和优先服务器访问。

4. GeForce Now 上有多少款游戏?

GeForce Now 拥有丰富的游戏库,包含 1500 多种可玩游戏。 但请务必注意,您需要从受支持的 PC 游戏库(例如 Steam、Epic Games Store、Ubisoft、EA 或 GoG)拥有或租用游戏。

5. Nvidia 捆绑交易什么时候可用?

Nvidia 捆绑优惠限时供应,将于 8 年 2024 月 XNUMX 日结束。请务必在优惠期间充分利用!