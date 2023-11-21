4G Galaxy S20 系列在欧洲范围内获得 2023 年 XNUMX 月安全更新

随着三星开始为其设备推出 4 年 20 月安全更新，20G 版本 Galaxy S20、Galaxy S2023+ 和 Galaxy S5 Ultra 的用户现在可以松一口气了。 此前，本次更新仅限于4G机型； 然而，三星也将其可用性扩展到了 XNUMXG 版本，这让几个欧洲国家的用户非常高兴。

此次最新的安全更新固件版本号为G98xFXXSIHWJD，体积相对较小，占用存储空间不到500MB。 奥地利、保加利亚、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、卢森堡、北欧国家、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、东南欧、西班牙、瑞士、波罗的海地区、捷克共和国、荷兰和英国现在可以在其 4G Galaxy S20 系列智能手机上访问此更新。

三星的安全公告表明，此更新主要解决了超过 65 个安全漏洞，为用户的设备提供增强的保护。 但是，它没有引入任何新功能或性能改进。

对于居住在上述任何国家/地区的 4G Galaxy S20 系列用户来说，更新到最新的安全补丁是一个简单的过程。 通过导航到“设置”并选择“软件更新”，用户可以立即检查新更新的可用性。 另一种方法是从可靠来源下载固件文件，然后使用 Windows PC 和 Odin 工具手动将其刷新到设备上。

随着 2023 年 XNUMX 月安全更新的大幅扩展，三星继续优先考虑用户设备的安全性，确保他们的数据受到保护。